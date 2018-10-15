Эксперт прокомментировал решение Яроша отозвать два нацбатальона с передовой в Донбассе

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT прокомментировал решение лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша отвести два батальона так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

«В последнее время значительная часть вооружённых подразделений, которая отвечает за военные операции, была переподчинена ВСУ. Поэтому от того, что подразделения уйдут с территории непосредственно приграничной, ситуация серьёзно не изменится. С другой стороны, известно о столкновениях между представителями батальонов и ВСУ. Причём не всегда этот огонь носит случайный характер. Обе структуры находятся на стратегически важных направлениях как с экономической, так и с политической точки зрения», — сказал Абзалов.

По его словам, заявления Яроша можно связать с предстоящими выборами на Украине.

«Не стоит забывать и про внутриполитический момент. Дело в том, что на Украине идёт подготовка к выборам. На этом фоне подразделения, которые обладают вооружённой активностью, могут стать очень важным фактором. Кроме того, последнее время различные структуры, которые участвуют во внутриполитических процессах, начинают заводить собственные вооружённые подразделения. Но говорить о том, что можно полноценно отозвать подразделения, достаточно странно. Они там уже окопались и заминировали все значимые направления, соответственно, на военных действиях фундаментально это сказаться не может. Так что, фактически, таким образом, Ярош просто пытается сделать резонансное заявление. Его давно не было слышно. А на фоне избирательной кампании большое значение имеет каждое заявление, кто с кем будет договариваться. Он хочет поменять свой статус в политическом противостоянии», — заключил эксперт.

Ранее Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).