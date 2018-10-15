Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе‍

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Лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.
Ярош отозвал два нацбатальона с передовой в Донбассе‍
  • РИА Новости

«Объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны Украинской добровольческой армии выходят с передовой, но мы не выходим из войны», — цитирует его «Обозреватель».

При этом уточняется, что члены формирований перейдут в подразделения территориальных отрядов обороны.

По мнению Яроша, в настоящее время силы добровольцев «используются неэффективно».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко отдал распоряжение военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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