Эксперт прокомментировал слова Порошенко об оружии в Донбассе
- Reuters
По мнению Безпалько, это одна из предвыборных акций Порошенко.
«Он не собирается вкладывать большое количество средств, а будет использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты государственной власти. Речь идёт об армии и других государственных органах», — пояснил эксперт.
Он добавил, что для большинства украинских обывателей это может стать сигналом того, что Порошенко — патриотичный политик.
«Это простые предвыборные технологии», — считает Безпалько.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил заявление Порошенко об оружии в Донбассе.