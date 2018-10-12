Эксперт прокомментировал слова Порошенко об оружии в Донбассе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко к ВСУ в Донбассе в качестве ответных мер применять любое имеющееся в распоряжении оружие.

По мнению Безпалько, это одна из предвыборных акций Порошенко.

«Он не собирается вкладывать большое количество средств, а будет использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты государственной власти. Речь идёт об армии и других государственных органах», — пояснил эксперт.

Он добавил, что для большинства украинских обывателей это может стать сигналом того, что Порошенко — патриотичный политик.

«Это простые предвыборные технологии», — считает Безпалько.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил заявление Порошенко об оружии в Донбассе.