В Совфеде оценили слова Порошенко об оружии в Донбассе

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил решение президента Украины Петра Порошенко разрешить украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
В Совфеде оценили слова Порошенко об оружии в Донбассе
  • © ministryofdefenceua / Flickr

«То, что это нарушает минские договорённости, — это однозначно, а цель простая — в преддверии предстоящих выборов максимально обострить ситуацию», — считает сенатор.

По его словам, Порошенко хочет любой ценой сохранить власть.

Ранее президент Украины заявил, что задача украинского военного руководства — «не сдавать ни одного клочка» земли и при этом сохранить каждого солдата.

10 октября заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с ФАН прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить