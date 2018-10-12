В Совфеде оценили слова Порошенко об оружии в Донбассе
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«То, что это нарушает минские договорённости, — это однозначно, а цель простая — в преддверии предстоящих выборов максимально обострить ситуацию», — считает сенатор.
По его словам, Порошенко хочет любой ценой сохранить власть.
Ранее президент Украины заявил, что задача украинского военного руководства — «не сдавать ни одного клочка» земли и при этом сохранить каждого солдата.
10 октября заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с ФАН прокомментировал заявление ВСУ о продвижении в «серой зоне» Донбасса.