«Карманные армии»: зачем Киеву нужны «Национальные дружины»

«Национальные дружины» — боевое крыло партии «Национальный корпус» — отметили год со дня основания. 600 бойцов в масках и серо-чёрной форме прошли маршем по центру Киева, а затем приняли присягу на верность «украинской нации». Как заявили в политическом движении, «дружинники» нужны для того, чтобы навести в стране порядок. Однако эксперты в этом сомневаются: националисты уже не раз открыто конфликтовали с полицией. В конце 2017 года бойцы «Нацдружин» устроили погром лотерейных киосков в Киеве, а в начале 2018-го фактически силой заставили Черкасский горсовет принять муниципальный бюджет.. Кого будет защищать новая «армия» — выяснял RT.

«Чтобы все были спокойны»

Шесть сотен бойцов «Национальных дружин» 28 января прошли маршем по Крещатику. Затем их привёл к присяге на верность «украинской нации» основатель батальона «Азов», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. «Нацдружинники» — боевое крыло партии, оно было создано год назад.

«Национальные дружины» будут патрулировать улицы и финансироваться за счёт средств украинских бизнесменов, — рассказал украинским СМИ пресс-секретарь партии «Национальный корпус» Роман Чернышев. — Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, противодействию алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу».

Правда, кто именно из бизнесменов спонсирует «дружинников», Чернышев не уточнил. На своей странице в Facebook «Национальные дружины» пишут, что форма куплена на членские взносы бойцов, а «олигархические спонсоры» тут ни при чём.

Впрочем, эксперты считают, что из каких-то источников финансирование всё же поступает.

«Кто-то оплачивает эту деятельность и хочет влиять на ситуацию в стране. Ведь, если не будет финансирования, «дружинники» будут мародёрствовать. Это антинародное формирование, которое не связано с наведением порядка на улицах украинских городов», — сказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.

Изначально формирование силового подразделения приписывали министру обороны Арсену Авакову, с которым, как утверждает ряд аналитиков, тесно связан командир полка Азов и депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

«Билецкий и Аваков давно знакомы, оба из Харькова и на первоначальном этапе помогали «Азову», — рассказал источник RT в «Народном фронте».

Андрей Билецкий

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Между тем глава украинского МВД открестился от связи с «Национальными дружинами».

«Это не мои помощники, это общественное движение. На Украине только одна монополия на насилие, и это государственная монополия. Любые парамилитарные образования, которые пытаются себя так позиционировать, незаконны... Я, как министр, не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования. Я хочу, чтобы все были спокойны», — заявил он.

Использовать силовые методы, по словам Авакова, могут лишь Национальная полиция, Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины.

«С 2014 года киевская власть инициировала создание разного рода парамилитарных народных объединений на Украине для достижения военных целей, но, в первую очередь, для борьбы со своими оппонентами. В настоящее время многие категорически против этого. Недаром почти сразу появилось заявление министра внутренних дел Авакова о недопустимости подобного рода объединений, хотя ещё недавно он отстаивал иную точку зрения. Естественно, представители силовых ведомств будут сопротивляться подобного рода инициативам, ведь такие образования могут в итоге выступить против действующего украинского режима», — пояснил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Правда в силе

«Военизированные образования, которые пытаются себя так позиционировать, не являются законными», — заявил глава МВД Украины.

Правда, он не уточнил, где проходит та грань, после которой действия «Национальных дружин» оказываются вне закона.

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Формально деятельность организации Билецкого не вступает в противоречие с украинским законодательством, говорят аналитики. На Украине функционирование подобных общественных организаций определено законом об участии граждан в охране порядка. Но этот документ, принятый в 2000 году, весьма неоднозначен, отмечают юристы.

«С одной стороны, в документе чётко прописано, что представители общественных организаций и шагу не могут ступить без полицейского или пограничника. То есть, не имеют права задерживать, проверять документы и применять силу, исключение — сельская местность. Но в тоже время в ст. 13 закона говорится, что они могут самостоятельно предоставлять помощь народным депутатам, составлять административные протоколы, приходить в кинотеатры, клубы, стадионы с разрешения их собственника (а попробуй не разреши!) и даже проверять документы у людей. Иными словами, новые дружинники могут ссылаться на крайнюю необходимость и делать всё, что им вздумается», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT руководитель украинской юридической компании.

Эксперты допускают, что парламентарии могут изменить закон и внести дополнительный пункт, который легализует подобные военизированные объединения.

«В этой ситуации полиция окажется беспомощной, поскольку не сможет противодействовать и влиять на законное военизированное формирование», — подчеркнул Кошкин.

О том, что «дружинники» могут применять силу в случае необходимости, говорил и пресс-секретарь «Национального корпуса» в комментариях для СМИ. При этом он уточнил, что аналогичными правами обладает любой гражданин Украины. Однако, по мнению экспертов, понятие «необходимость» бойцы «Национальных дружин» вольны трактовать на своё усмотрение в каждом отдельно взятом случае.

Шествие бойцов «Национальных дружин» по Крещатику, 28 января 2018

Facebook

© Lyolya Goldstein

На официальной странице «Национальных дружин» в Facebook говорится преимущественно о применении силы: «Мы, не колеблясь, применим силу, чтобы установить порядок, который принесёт благополучие в каждую украинскую семью!», «Нас много. Мы не боимся применить силу, чтобы установить на улицах порядок!».

31 января «Национальные дружины» провели пресс-конференцию, на которой обозначили свои цели и задачи.

«Своим присутствием на улицах городов мы показываем, что места для преступности нет. И, как правило, когда молодые спортивные люди находятся на улицах, ничего не происходит», — заявил командир «Национальных дружин» Игорь Михайленко.

«Главная задача Билецкого — удержать своих бойцов, — заявил источник RT в МВД Украины. — Захотят ли они выполнять возложенную задачу и вместе с полицией или Нацгвардией патрулировать улицы? Этот вопрос нас очень беспокоит».

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«Дружинники» уже не раз были замечены в противоправных действиях. В декабре прошлого года в Кременчуге (Полтавская область) произошли столкновения между представителями «Национальных дружин» и полицией. В конце ноября 2017-го бойцы Билецкого громили киоски по продаже лотерейных билетов в Киеве, а 29 января 2018 года проникли в зал Черкасского горсовета и, заблокировав трибуну, встали в проходах между рядами с требованием принять муниципальный бюджет. Под давлением бюджет был принят, но затем депутаты проголосовали за самороспуск горсовета.

Неудивительно, что украинское общество воспринимает «нацдружинников» с настороженностью.

«Мне почему-то становится страшно», — написал на своей странице в Facebook научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

«Где-то я это уже видел. Так выглядят люди, когда у них отключаются мозги, и они идут строем за правое дело. Это очень важная деталь: не за какое угодно, а именно за правое, благородное, богоугодное дело обычно совершаются самые жестокие и ужасные преступления», — пишет на своей странице в соцсети экс-директор по развитию рекрутингового сервиса Сергей Марченко.

«Политики сходят с ума, а народ вынужден не просто наблюдать, как они сходят с ума, а жить среди этих тупых и больных идиотов, а главное — зависеть от их самодурства», — написал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Подобная реакция со стороны украинцев неудивительна, ведь события последних лет держат людей в напряжении, считают эксперты. По мнению Денисова, «карманные армии» политиков и бизнесменов — уже привычное явление на Украине.

«Мы знаем, сколько примерно оружия находится на руках у населения Украины, и в случае необходимости такого рода образования можно создавать уже не публично, а сетевым путём, при этом достаточно эффективно: подобные люди могут собираться в нужное время и в нужном месте», — заявил Денисов.

Политический инструмент

По словам источника RT в партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», в центре Киева невозможно шествие 600 мужчин спортивного телосложения без согласия влиятельного на Украине министра МВД.

«Это наталкивает на мысль о возможной его заинтересованности в «дружинниках», — говорит собеседник RT.

«Национальные дружины» могут помочь «Народному фронту» (Аваков — один из влиятельных членов этой партии. — RT) вернуть утраченные позиции, считает источник телеканала.

«Нацдружинники — это хороший инструмент для борьбы с оппонентами на местах, а также рычаг давления на средний бизнес в обмен на голоса избирателей и на избирательную комиссию во время голосования», — говорит собеседник RT.

По данным декабрьского опроса фонда «Демократические инициативы» им. Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, результаты которого были опубликованы 23 января, рейтинг главы «Народного фронта» Арсения Яценюка не превышает 1%. Тогда как за Юлию Тимошенко, лидера партии «Батькивщина», готовы проголосовать 8,7% опрошенных, а за Петра Порошенко — 7,6% респондентов.

Бойцы «Национальных дружин» приносят присягу «украинской нации», 28 января 2018

© informator.ua / youtube

«В настоящее время Украина находится в такой экономической и политической ситуации, которая благоприятна для создания военизированных организаций в интересах узких групп людей для обогащения или влияния на политическую ситуацию в стране», — отметил Кошкин.

Источник RT в администрации президента Украины заявил, что марш был организован для одного зрителя — спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«Вся эта шумиха необходима лишь для того, чтобы показать Волкеру масштаб возможных проблем в том случае, если Украину обяжут выполнять Минские соглашения и объявить амнистию гражданам непризнанных республик ДНР и ЛНР», — пояснил собеседник RT.