«Очередной коррупционный проект»: в России ответили на заявление Авакова о создании патрульной полиции Крыма

Украинские полицейские не появятся на территории Крыма. Так в Симферополе ответили на заявление министра внутренних дел Украины Авакова о формировании специальных отрядов полиции, которые якобы планируется разместить на полуострове после его «освобождения». Комментируя слова украинского министра, представители Крымской республики отметили, что подобные инициативы преследуют единственную цель — списать дополнительные средства из бюджета Украины. О политических фантазиях и их финансовой подоплёке — в материале RT.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в субботу заявил, что его министерство создаст отдельные патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя. При этом, как отметил украинский министр, работать они пока будут вне Крыма.

«У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там работать», — приводит его слова ТАСС.

Комментируя инициативу Авакова, вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский предположил, что полуостров, который будут патрулировать украинские полицейские, вероятно, «будет нарисован» в центре Крещатика.

«Не знаю, какие спецподразделения собираются создавать на Украине. Особенно с учётом того, что у них осталось целых полторы патрульных машины, да и на те не хватает денег, чтобы обеспечивать их топливом. Поэтому я подозреваю, что где-то в центре Крещатика они нарисуют контур Крыма и по нему эта одна несчастная оставшаяся патрульная машина будет ездить. Видимо, это и станет большим и серьёзным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — отметил в беседе с RT Полонский.

По словам вице-премьера, данную инициативу в Киеве выдумали ради списания денег из украинского бюджета.

«Любые подобные, с позволения сказать, организационные мероприятия всегда направлены только на это. Они с таким же успехом строили границу с Россией. За что ни возьмутся, то всё ровно о том, чтобы списать деньги, отчитаться о результате, получить, как им кажется, некие пропагандистские бонусы, которые они давно уже не получают», — подчеркнул Полонский.

«Нет юрисдикции»

Данный проект является коррупционным, считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он напомнил, что органы, которые декларируются украинскими властями, не имеют юрисдикции на территории Крыма.

«Это очередной коррупционный проект украинских властей. Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Республики Крым на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, не ясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет», — сказал он.

В разговоре с RT Владислав Ганжара особо подчеркнул, что никакие отряды полицейских из Украины в Крыму появиться не смогут.

«Реально эту деятельность на территории Крыма они никогда вести не будут, поскольку ни при каких условиях Крым не станет частью Украины. Этот выбор был сделан крымчанами раз и навсегда в 2014 году. А создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть. Я глубоко убеждён, что там идёт серьёзная внутриклановая борьба», — заключил крымский парламентарий.

С подготовкой полётов на Луну сравнил планы Киева депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя - как до Луны. К тому же, толку от полицейских, которые никогда не появятся на объекте, - ноль. Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся «бумажными овчарками», — заявил Бальбек в разговоре c RT.

Другие связи

Ранее в Киеве заявляли о планах подать в международный трибунал ООН меморандум о якобы нарушении Москвой конвенции по морскому праву. По мнению украинской стороны, Россия незаконно ведёт хозяйственную деятельность в прибрежных водах Крыма и на его шельфе. Украина намерена взыскать с РФ компенсацию за «хищение морских ресурсов, загрязнение воды и негативное влияние на экологию Чёрного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в свою очередь, потребовал срочно прекратить строительство Крымского моста. Он заявлял, что возведение переправы стало причиной уменьшения грузооборота и снижения числа заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска. Это, как утверждал Омелян, якобы произошло из-за установления габаритных ограничений для судов после монтажа арочных пролётов.

Напомним, Крымский мост станет самым протяжённым в России (его длина — 19 км). Переправа состоит из автомобильной и железной дорог. Трасса начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Запустить движение по мосту планируется в этом году.