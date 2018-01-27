МВД Украины создаст спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю

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В МВД Украины заявили о намерении создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю, сообщает «112 Украина».

Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев, создать специальные подразделения по Крыму и Севастополю планируется до конца 2018 года. 

«Да, такие подразделения будут созданы, и они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождён от оккупантов Крым. А потом готовые подразделения будут работать там», — сказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий уточнил, что подразделения будут работать на международных трассах и на участках, прилегающих к административной границе с Крымом. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Украины усилят работу на трёх пунктах пропуска на границе с Крымом.

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