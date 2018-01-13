Сотрудники полиции Украины усилят работу на трёх пунктах пропуска на границе с Крымом с целью противодействия совершению преступлений. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

«Украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там. Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординирует свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений», — говорится в тексте сообщения.

При этом отмечается, что сотрудники украинской полиции усилят работу в районе трёх пунктов пропуска на границе с полуостровом.

В декабре украинские полицейские сообщали, что на границе Украины и Крыма может быть введена в действие новая система блокпостов.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.