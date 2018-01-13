На Украине назвали число иностранцев, которым было отказано во въезде из-за посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины рассказала, скольким иностранцам было отказано во въезде в страну в 2017 году из-за посещения Крыма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцев был запрещён въезд на Украину из-за посещения российского Крыма. Среди них были также более 100 артистов и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины усилила дополнительными резервами западную, восточную и северную границы страны.