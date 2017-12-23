«Уважаемые бандиты»: почему украинские суды продолжают оправдывать националистов

Украинский суд вновь вынес спорное решение в отношении радикалов. 22 декабря известного на Украине националиста Юрия Крысина приговорили к четырём годам условно за убийство корреспондента газеты «Вести» Вячеслава Веремия в феврале 2014 года. Это решение вызвало бурю негодования коллег журналиста и ряда украинских чиновников. Почему власти Украины продолжают закрывать глаза на преступления националистов — в материале RT.

На Украине разгорается скандал, связанный с решением Шевченковского районного суда Киева. Накануне вечером судья Олег Линнык вынес приговор в отношении Юрия Крысина, которого обвиняли в убийстве журналиста «Вестей» Вячеслава Веремия. Судья назвал действия обвиняемого «хулиганством» и вместо шести лет лишения свободы, как того требовала прокуратура, ограничился четырьмя годами условно с испытательным сроком два года.

Журналист был убит в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Веремий возвращался с работы домой на такси. На углу улицы Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооружённых «титушек» (националистов спортивного телосложения, которые выступают в роли провокаторов) и пытался сфотографировать их из машины.

Вооружённые люди напали на автомобиль, начали его крушить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру удалось убежать, а журналиста «титушки» принялись избивать руками, ногами и битами. В какой-то момент Вячеславу удалось вырваться, и он попытался бежать, но один из нападавших выхватил пистолет и выстрелил Веремию в спину. К утру 19 декабря журналист скончался в больнице, не приходя в сознание. Следствие установило, что в Веремия стрелял некий Джелал Алиев, погибший в 2015 году, а добивал его именно Юрий Крысин.

Тем не менее судья квалифицировал действия Крысина как хулиганство, и обвиняемый покинул зал суда.

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«Уважаемые бандиты»

Условное наказание за убийство вызвало возмущение не только у вдовы погибшего и его коллег: Крысин хорошо известен на Украине своими радикальными взглядами и уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Помимо убийства Вячеслава Веремия, Юрий Крысин проходил по делам о вооружённом нападении на автозаправочную станцию и незаконном хранении оружия. По нападению на автозаправку суд Крысина уже оправдал, и сейчас уже никто не сомневается, что по второму делу результат будет таким же.

«Шевченковский райсуд Киева спустя почти четыре года после совершения преступления приговорил участника убийства журналиста Веремия во время событий «майдана» в феврале 2014 году к... четырём годам условно. Четыре года. Условно!!! Да, суд у нас по закону независимый от других ветвей власти. Но убежден, это тот случай, когда призывы к независимости суда неуместны и вредны. Такая «независимость» нам не нужна», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального сообщества журналистов Сергей Томиленко. Он называет это убийство одним из самых резонансных со времён «майдана».

Коллеги погибшего журналиста тоже не скрывают своего гнева. «Суд решил, что группа «титушек» под руководством Крысина в разгар «майдана», вооружившись битами, пистолетами и автоматами, просто гуляла по центру Киева, случайно избивая «евромайдановцев». 18 февраля 2014 года они убили журналиста Славу Веремия. За это Крысин тогда получил $20 тыс. от помощника Юры Енакиевского (Иванющенко) и сегодня условку от судьи Линныка. Остаётся один вопрос: кто же этот могущественный покровитель, который уже три раза отмазывает главного «титушку» от тюрьмы?» — написал на своей странице в Facebook журналист агентства «Украинские новости» Олег Черниш.

Члены Верховной рады тоже не обошли стороной циничное решение судьи. «Суд постановил: уважаемые бандиты, теперь по указанию и за деньги власти можно бить, калечить, убивать активистов и журналистов. В худшем случае, если вас поймают, отделаетесь парой лет условно. Да, неприятно, но для вас, уважаемые бандиты, это даже почётно», — написал народный депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.

Не все равны перед законом

Фактическое оправдание убийства — это далеко не первый случай в украинской судебной практике. Так, в конце октября 2017 года Святошинский районный суд Киева отпустил на свободу командира добровольческого батальона экстремистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН) Николая Коханивского, не имевшего разрешения на ношение оружия, но ранившего человека двумя выстрелами в спину. Судья отпустил его на свободу, основываясь на том, что отводимые следствию 72 часа содержания под стражей уже прошли.

Ещё один показательный пример — освобождение четырёх бойцов «Правого сектора»*, так называемых «мукачевских партизан»: Владимира Бурчи, Сергея Деяка, Романа Мунчака и Родиона Горбенко.

11 июля 2015 года в Мукачево во время встречи депутата Верховной рады Михаила Ланьо и командира 1-го запасного батальона ДУК «Правый сектор» Романа Стойки произошла перестрелка с участием людей, близких к нардепу, милиционеров, а также членов «Правого сектора». В ходе перестрелки погибли четыре человека, ещё 14 получили ранения.

Причиной противостояния местные СМИ назвали борьбу за контрабанду сигарет в страны ЕС. Национальная гвардия вынуждена была использовать военную технику для поиска сбежавших бойцов «Правого сектора», которых обвиняли в бандитизме, угрозе убийством и блокировании путей. Но Мукачевский районный суд счёл, что доказательств вины подсудимых по этому делу недостаточно, и оправдал их. По другим статьям им присудили по 3 года 9 месяцев лишения свободы, но обвиняемые сразу же вышли на свободу по закону Савченко.

Подозреваемые в перестрелке в Мукачево бойцы «Правого сектора» Родион Горбенко, Владимир Бурча, Роман Мунчак и Сергей Деяк

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Кроме того, националисты неоднократно становились активными участниками погромов магазинов, кафе и отделений банков. Больше всех досталось Сбербанку России. В середине марта 2017 года бойцы «Азова» бетонными блоками заблокировали вход в центральный офис Сбербанка на ул. Владимирской в самом центре Киева. Они требовали от украинского Национального банка лишить российские банки лицензий.

Руководство Сбербанка написало заявление в правоохранительные органы, но никакой реакции не последовало. «Это плохой знак для иностранных инвесторов, поскольку в самом центре города радикалы могут заблокировать работу компании. И никакой реакции нет», — заявил RT директор крупной инвестиционной компании.

Кроме того, на свободу вышли националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревали в убийстве весной 2015 года украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Следствие пришло к выводу, что известный оппозиционный журналист погиб из-за своих пророссийских взглядов. В частности, он предлагал наладить дружеские отношения с Россией. Но доказать эту версию в суде обвинение не смогло.

В тесной связи

Причина безнаказанности украинских радикалов не только в судейской предвзятости, но и в их тесном сотрудничестве с правоохранительными органами страны. «Большинство из них работают вместе с одной из политических сил, и в случае необходимости главу МВД Арсена Авакова просят закрыть глаза на содеянное», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт». По его словам, в случае со Сбербанком, вполне вероятно, на материнский офис могли оказать давление и намекнуть, что активы стоит продавать не кому-то, а конкретным бизнесменам.

Новобранцы батальона «Азов»

РИА Новости

© Евгений Котенко

То, что правоохранители работают в тесной связи с националистами, рассказал в интервью украинскому изданию Liga.net и один из лидеров ультраправой организации «С14» Евгений Карась. На вопрос журналиста, передаёт ли им информацию СБУ, Карась ответил буквально следующее: «Да. Условно говоря, есть сепаратистский митинг, тогда они передают. Причём они информируют не только нас, но и «Азов», «Правый сектор» и так далее», — сообщил он.

«Когда власть боится радикалов, которые часто сами становятся властью, политические убийства не раскрываются и поощряется давление на свободу слова. Убийство Шеремета произошло ровно год назад, Олеся Бузины — два с половиной года назад. Ответа, кто совершил эти преступления, нет. Цинизм заключается в том, что всё это происходит под прикрытием красивых европейских лозунгов», — написал на своей странице в Facebook депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

В свою очередь источник RT в партии «Свобода» заявил, что, как только они анонсируют проведение акции, им «сразу же с вопросами звонят из администрации президента». «Мы также привлекаем повышенное внимание правоохранителей», — заметил он.

По словам источника, первые лица государства больше всего боятся масштабного третьего «майдана», поэтому деятельность всех националистов тщательно контролируется. «Но власти всегда готовы пойти на уступки и закрыть глаза на небольшие прегрешения в обмен на гарантии спокойствия на улицах», — резюмировал собеседник RT.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).