Ставка на русофобию: как в России оценили заявления украинского чиновника о разгроме РФ «в пыль»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов пытается отвлечь внимание от насущных проблем страны, полагают в Совете Федерации РФ. Таким образом сенаторы отреагировали на заявление бывшего чиновника, который сказал, что если бы РФ не была ядерной державой, «НАТО бы её разгромило в пыль». Также аналитики полагают, что в Киеве в преддверии выборов антироссийская риторика будет звучать всё чаще — политикам необходимо зарабатывать очки на фоне безработицы, девальвации гривны и роста цен на услуги ЖКХ.

В России прокомментировали заявление Виктора Суслова, отметившего, что если бы РФ не была ядерной державой, «НАТО бы её разгромило в пыль».

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что это очередная, но безуспешная попытка отвлечь внимание граждан Украины от проблем внутри страны.

«Любые украинские политические заявления, касающиеся России, уже не в состоянии отвлечь народ Украины от бушующего в стране полномасштабного кризиса, самого крупного за всё время существования независимой Украины», — сказала Ковитиди, добавив, что текущая ситуация в стране стала результатом «продажности и цинизма действующих украинских политиков».

Так, киевские власти продолжают эксплуатировать тему Крыма, чтобы переключить недовольство граждан с руководителей Украины на Россию, которая якобы посягает на единство страны. Такую тактику применяет, в частности, президент Пётр Порошенко.

По оценке сенатора РФ Франца Клинцевича, русофобия украинских политиков «приводит к полной потере всяких мыслительных способностей» — они неспособны выстроить логическую цепочку между разрабатываемым сначала СССР, а затем Россией ядерным оружием и собственной безопасностью.

«Неужели трудно понять, заглянув на полвека назад, что Советский Союз, в состав которого, как известно, входила и Украина, был бы действительно, говоря словами того же Виктора Суслова, разгромлен в пыль, не обладай он ядерным оружием? В этом случае не было бы не только независимой Украины. Не было бы Украины вообще», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее Виктор Суслов заявил, что в рамках военных учений «Восток-2018» Россия якобы намерена продемонстрировать свою мощь другим странам, чтобы те избегали конфликта с Москвой.

«Была бы Россия не ядерной державой — всё давно бы решилось намного проще: НАТО бы её давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере сегодня», — заявил Суслов.

Кроме того, политик полагает, что РФ также хочет продемонстрировать хорошие отношения с Монголией и Китаем, раз Вооружённые силы этих стран принимают участие в манёврах.

Фактор сдерживания

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков убеждён, что «ядерный потенциал России — это фактор гарантии того баланса, который сложился в мире после 1945 года».

«Суслов попытался заработать какие-то очки в деле русофобии, которую стремятся раздуть до небывалых размеров: что Россия — очень страшное и агрессивное государство. Есть пословица: «Собаки лают — караван идёт». Россия всему миру говорит, чем она хочет заниматься и как хочет жить с другими странами — открыто, понятно и прозрачно», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Основной этап военных манёвров Вооружённых сил «Восток-2018»

РИА Новости

© Алексей Никольский

Предвыборная борьба

Кроме того, аналитики констатируют: участившиеся антироссийские заявления связаны с подготовкой к новому электоральному циклу — выборам в Верховную раду и на пост президента Украины. Такое мнение, в частности, высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Никакими успехами в контексте реформирования в украинском государстве в сфере социальности, безопасности, борьбы с коррупцией нынешние власти не просто похвастаться не могут — их достижения удручающие. Достаточно посмотреть на темпы роста украинской экономики. Единственная вещь, которая ещё теоретически может работать, — это тема российской агрессии», — полагает Данилюк.

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Он напомнил также, что в ближайшее время на Украине прогнозируют очередное повышение тарифов на газ и услуги ЖКХ. Из-за долгов жители получают воду с перебоями. Также подорожают продукты. Экономисты отмечают проблемы украинской экономики: девальвацию гривны, массовый дефицит персонала и понижение заработной платы.

В таких условия популистские заявления украинских чиновников вряд ли принесут свои плоды, считает заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин.

«Война слов наращивается, но всё в меньшей степени население Украины серьёзно воспринимает такого рода заявления», — заключил эксперт.

Отметим, Виктор Суслов комментировал масштабные российские учения «Восток-2018», которые проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.

В четверг, 13 сентября, активную фазу манёвров посетил президент РФ Владимир Путин.

«Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен... Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск — подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность», — сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия — миролюбивое государство.

«У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — заявил Путин.