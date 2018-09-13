В Совфеде оценили заявление Киева об условии, при котором Россию «разгромили бы в пыль»

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Оксана Соломатина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что НАТО «разгромило бы в пыль» Россию, если бы не ядерное оружие страны.
В Совфеде оценили заявление Киева об условии, при котором Россию «разгромили бы в пыль»
  • РИА Новости

«Любые украинские политические заявления, касающиеся России, уже не в состоянии отвлечь народ Украины от бушующего в стране полномасштабного кризиса, самого крупного за всё время существования независимой Украины. Результатом продажности и политического цинизма действующих украинских политиков стали истощение природных ресурсов и системное сокращение народонаселения Украины. Мировое сообщество должно остановить войну на юго-востоке Украины, поддерживаемую Соединёнными Штатами и их сателлитами. Это политические реалии Украины, при которых им не стоит грозить России «кулачком», — выразила мнение сенатор.

Ранее Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие. 

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