В Совфеде оценили заявление Киева об условии, при котором Россию «разгромили бы в пыль»
- РИА Новости
«Любые украинские политические заявления, касающиеся России, уже не в состоянии отвлечь народ Украины от бушующего в стране полномасштабного кризиса, самого крупного за всё время существования независимой Украины. Результатом продажности и политического цинизма действующих украинских политиков стали истощение природных ресурсов и системное сокращение народонаселения Украины. Мировое сообщество должно остановить войну на юго-востоке Украины, поддерживаемую Соединёнными Штатами и их сателлитами. Это политические реалии Украины, при которых им не стоит грозить России «кулачком», — выразила мнение сенатор.
Ранее Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие.