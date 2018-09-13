На Украине назвали получаемое от закрытия железнодорожного сообщения с Россией преимущество

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какое важное преимущество получат украинцы от закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Как сказал министр украинскому Пятому каналу, в случае закрытия железнодорожного сообщения с Россией поезда, которые использовались для поездок на российскую территорию, будут использоваться для обеспечения спроса на внутренние перевозки.

«Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворённый внутренний спрос на железнодорожные перевозки... Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок на Украине», — сказал он, отметив, что в настоящий момент поездов и вагонов на внутренних маршрутах «хронически не хватает».

В то же время Омелян заявил, что в настоящий момент по данному вопросу в правительстве нет единой позиции.

«Я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается», — заключил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу стране.

Президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал намерение Киева разорвать железнодорожное сообщение с Россией.