Мининфраструктуры Украины засекретило предложения по закрытию ж/д сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило свои предложения относительно возможного закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос издания «Украинские новости».

Отмечается, что документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом, ему присвоен гриф «Для служебного пользования».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сдержанно относится к возможному закрытию пассажирского сообщения между Украиной и Россией.

Бывший советник президента Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.