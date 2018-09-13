В Киеве назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль»
«Была бы Россия не ядерная держава, всё давно бы решилось намного проще...НАТО бы её давно разгромило в пыль», — приводит его заявление РИА Новости.
По словам Суслова, военные учения России нацелены на то, чтобы другие государства избегали военного конфликта с ней.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основной этап военных манёвров «Восток-2018».
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».