В Киеве назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль»

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Россию давно можно было «разгромить в пыль», если бы не её ядерное оружие. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», комментируя военные учения «Восток-2018».

«Была бы Россия не ядерная держава, всё давно бы решилось намного проще...НАТО бы её давно разгромило в пыль», — приводит его заявление РИА Новости.

По словам Суслова, военные учения России нацелены на то, чтобы другие государства избегали военного конфликта с ней.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основной этап военных манёвров «Восток-2018».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».

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