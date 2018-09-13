«Сложный и масштабный экзамен»: Путин высоко оценил активный этап учений «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин посетил активный этап масштабных военных учений «Восток-2018» в Забайкалье. По его словам, российские армия и флот впервые проходят такой сложный и масштабный экзамен. Путин подчеркнул, что Россия — миролюбивое государство, не имеет агрессивных планов и ориентирована на сотрудничество со всеми заинтересованными в этом сторонами. При этом президент отметил, что в случае необходимости Вооружённые силы РФ должны быть готовы отстоять национальные интересы страны и поддержать союзников. Поэтому, как заявил глава государства, Россия продолжит укреплять войска, оснащать их оружием и техникой последних поколений, а также развивать международное военное сотрудничество.

Россия продолжит укреплять свои вооружённые силы и развивать международное военное сотрудничество, притом что у Москвы нет и не может быть агрессивных планов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая перед участниками манёвров «Восток-2018» на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

«Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен... Детально, всесторонне проверяются ключевые составляющие боеготовности войск — подготовка органов управления, соединений и частей, а также организация их взаимодействия и слаженность», — сказал президент.

Он отметил, что участники манёвров провели наиболее активный их этап на высоком уровне и выполнили поставленные задачи, продемонстрировав способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам.

«Россия — миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — подчеркнул Путин.

По его словам, именно поэтому на крупнейших за долгие годы учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира. Вместе с тем президент заявил, что долг российских военнослужащих перед страной заключается в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы РФ, «а если потребуется — и поддержать союзников».

«Поэтому будем и дальше укреплять наши вооружённые силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество. Уверен, что вы — офицеры и солдаты России — хорошо понимаете высоту своей ответственности за решение этих масштабных задач, будете всегда верны долгу и присяге и своим ратным трудом приумножите воинские традиции Родины», — добавил Путин, обращаясь к собравшимся.

Российский лидер поблагодарил всех участников манёвров за профессионализм и выучку, выразив особую благодарность военнослужащим КНР и Монголии.

В третий день манёвров, 13 сентября, активная фаза учений «Восток-2018» прошла на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Российский лидер наблюдал за ходом основного этапа «Востока-2018» с командного пункта вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, главой Минобороны КНР Вэй Фэнхэ, замначальника объединённого штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминем и командиром бригады ВС Монголии Гансэлэмом Лхагвасурэном.

В ходе основного этапа учений формирования армий трёх стран отрабатывали действия по отражению атак условного противника и переходу в наступление.

Из всех стволов

В Минобороны России отметили, что для обеспечения действий войск в максимально приближенных к боевым условиях на полигоне Цугол была создана сверхсложная мишенная обстановка. Для отображения тактической обстановки специалисты боевой подготовки сформировали на полигоне 15 рубежей целей, восемь районов целей для авиации и 19 таких районов для ракетных войск и артиллерии.

Для повышения реалистичности целей было выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней (из них 1200 тяжёлых), которые максимально отображали объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника. При этом протяжённость линии фронта составила до 8 км, а в глубину цели были размещены на удалении до 24 км.

Во время розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне Цугол российские и китайские артиллеристы одновременно нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Ураган» и ракетных пусковых установок «Тип-81». Согласно легенде, военнослужащие совместными действиями уничтожили передовые пункты управления и огневые средства условного противника.

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Кроме того, артиллеристы Восточного военного округа применили высокоточные осколочно-фугасные боеприпасы «Краснополь» для уничтожения опорных пунктов условного противника. Огонь вёлся силами гаубичных артиллерийских дивизионов «Мста-Б» и «Акация» с использованием целеуказаний, полученных от беспилотного летательного аппарата «Гранат-4».

В одном из эпизодов манёвров на полигоне Цугол приняла участие рота боевых машин поддержки танков «Терминатор». Подразделение БМПТ действовало в первом эшелоне совместно с танковыми и мотострелковыми соединениями ВВО, уничтожая бронированные цели условного противника.

В свою очередь, противотанковые подразделения применили управляемые ракеты «Штурм-С» и «Конкурс-М» на этапе развёртывания танковых, мотострелковых и огнемётных подразделений для оказания огневой поддержки переходящим в наступление войскам и ликвидации бронированных целей.

Приняли участие в учениях и мобильные робототехнические комплексы «Уран-6», которые вместе с самоходными реактивными установками разминирования УР-77 «Метеорит» и боевыми машинами разминирования БМР-3М проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника.

Действия мотострелков и сапёров прикрывали робототехнические комплексы «Уран-9», предназначенные для ведения разведки и огневой поддержки, которые могут уничтожать живую силу и бронетехнику на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров. На вооружении 12-тонной машины стоят комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами, реактивные огнемёты «Шмель-М», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемёт.

Авиационную поддержку действиям подразделений сухопутных войск оказывали разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», которые поразили передний край обороны условного противника во время развёртывания танковых и мотострелковых подразделений в боевые порядки.

Кроме того, в ходе манёвров свыше 40 вертолётов Ми-8АМТШ обеспечили высадку тактического десанта. Десантирование личного состава проводилось по-штурмовому — из положения зависания вертолёта над землёй с использованием канатных и других спецсредств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечивали 14 ударных вертолётов Ми-24.

При этом более 40 ударных самолётов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации участвовали в нанесении группового авиационного удара на полигоне Цугол. В этом эпизоде учений были задействованы ракетоносцы Ту-22М3, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25СМ.

Действия ударных самолётов прикрывали сверхманёвренные истребители поколения 4++ Су-30СМ, а поражение целей осуществлялось с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Проходящие с 11 по 17 сентября учения «Восток-2018» являются крупнейшими манёврами на постсоветском пространстве с 1981 года. В них принимают участие порядка 300 тыс. военнослужащих, до 36 тыс. единиц бронетехники, более 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотников, а также около 80 боевых кораблей и судов обеспечения. Активная фаза учений пройдёт на девяти полигонах и в акваториях Берингова, Охотского и Японского морей.

К проходящим в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил РФ на 2018 год манёврам привлечены войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного и Тихоокеанского флотов, а также соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Помимо российских подразделений, в учениях также участвуют соединения Народно-освободительной армии Китая и Вооружённых сил Монголии.