Экзамен на боеготовность: какое значение для российской армии имеют стратегические учения «Восток-2018»

В России стартовали военные учения «Восток-2018». Они станут самыми масштабными с 1981 года. В манёврах примут участие 297 тыс. человек, будет задействовано до 80 кораблей, 1 тыс. единиц авиатехники, до 36 тыс. танков и бронемашин. Учения продлятся до 17 сентября. Помимо армии РФ, в них примут участие Вооружённые силы Китая и Монголии. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, главная цель «Востока-2018» — проверка реального уровня подготовки войск. Эксперты отмечают, что текущие военные игры не имеют политической подоплёки и не связаны с действиями стран НАТО.

В Восточном военном округе (ВВО) РФ стартовали стратегические учения «Восток-2018». Манёвры продлятся до 17 сентября и станут самыми масштабными в истории России после «Запада-81». На полигонах будут отрабатывать задачи 297 тыс. человек с привлечением 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотников, до 80 кораблей и до 36 тыс. танков и единиц бронетехники.

Помимо военнослужащих, в учениях будут задействованы подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС. Также в манёврах примут участие войска Монголии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 21 августа на станцию разгрузки Забайкальск прибыли первые эшелоны войск КНР. В сопровождении военной полиции китайские солдаты совершили марш на Цугол.

Учения «Восток—2018» будут проходить на 13 полигонах: пяти сухопутных (Цугол, Князе-Волконский, Бамбурово, Успеновский, Радыгино), четырёх авиационных (Телемба, Литовко, Новосельское, Бухта Анна) и четырёх морских (в акваториях Охотского, Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов).

Военнослужащие Уссурийского соединения ВДВ во время тактических учений в Приморье

© Виталий Аньков / РИА Новости

Наиболее динамичные боевые действия будут разыграны на полигоне Цугол (Бурятия), который расположен вблизи границы КНР и Монголии. К этим манёврам Россия привлечёт 25 тыс. человек, более 7 тыс. вооружений и 250 единиц авиатехники. Со стороны Китая в отработке задач на этом полигоне будут участвовать 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 600 вооружений, 6 самолётов и 24 вертолёта.

«Высшая форма проверки»

Выступая на брифинге Минобороны 6 сентября, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что «Восток-2018» — это «плановое мероприятие». Предыдущие стратегические учения проводились на территориях Центрального (2015 год), Южного (2016 год) и Западного (2017 год) военных округов.

Герасимов рассказал, что при проведении учений Минобороны РФ будет учитывать результаты внезапных проверок. По его словам, в 2013 году они позволили вскрыть «серьёзные недостатки в подготовке войск». Одна из причин — «привязка» частей к военным городкам и ближайшим полигонам. Поэтому внезапные проверки и манёвры всегда сопровождаются переброской войск и отработкой задач на незнакомых полигонах.

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«Основными особенностями манёвров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7000 км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 миль», — отметил Герасимов.

В частности, к восточному побережью Камчатки были передислоцированы силы Северного флота, а войска Южного и Центрального военного округа были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ. Для выполнения учебно-боевых задач Минобороны призвало несколько тысяч граждан из запаса.

«В результате переброски войск по замыслу учений в настоящее время созданы две противоборствующие группировки. С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой — Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом», — пояснилГерасимов.

«Восток—2018» будет проводиться в два этапа. В ходе первого, который продлится двое суток, будут завершены мероприятия по подготовке войск, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения. Второй этап (с 13 по 17 сентября) предполагает выполнение практических действий. Согласно легенде, после отработки манёвренной обороны военнослужащие перейдут в контрнаступление.

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой НОАК

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Согласно плану, военные нанесут массированные удары по наземным целям и военно-морским группировкам противника, отразят нападение вражеского десанта, обеспечат противоракетную и противовоздушную оборону. Задача авиации будет заключаться в поддержке сухопутных частей и войск береговой обороны. Управление боевыми действиями будет осуществляться с помощью автоматизированных систем и с учётом опыта сирийской операции.

«Главная цель манёвров «Восток-2018» — проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба, данные манёвры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов», — подчеркнул Герасимов.

«Не имеет отношения к НАТО»

28 августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «Восток-2018» будет иметь беспрецедентный масштаб и «в чём-то повторять «Запад—81» (масштабные учения стран-членов Организации Варшавского договора). Глава военного ведомства уверен, что учения позволят «повысить уровень полевой, морской и воздушной выучки личного состава».

По оценкам Генштаба, внезапные проверки и крупные манёвры значительно улучшили индивидуальные показатели боевой подготовки. По сравнению с 2013 годом время нахождения экипажей кораблей в море в среднем выросло в два раза — до 57 суток, налёт на одного лётчика увеличился на 20% и превысил 100 часов. Повышению уровня подготовки войск способствовало поступление современной техники. Её доля выросла с 16 до 60%.

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Расходы на «Восток—2018» не выходят за рамки утверждённого годового бюджета на оборону страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, грандиозные учения оправданы текущей международной обстановкой, которая «зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной». Тем не менее, в Минобороны неоднократно подчёркивали, что манёвры не направлены против «третьих стран», в том числе НАТО.

«В ходе учений российские подразделения, играющие роль противника, никогда не используют обмундирование и вооружение натовского образца, не подбирают специальный, например, англоговорящий контингент, как это зачастую практикуют коллеги из Североатлантического альянса, одевая часть русскоговорящего контингента и вооружения его советским и российским вооружением и техникой для полной и узнаваемой имитации противника», — отметил 6 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В беседе с RT военный эксперт подполковник в отставке Владимир Язиков пояснил, что «Восток—2018» не имеют политического подтекста. Крупная группировка российских войск и китайские военнослужащие будут выполнять сугубо «прикладные задачи».

«Восток» не имеет никакого отношения к НАТО и будет проходить вдалеке от границ с ключевым союзником США — Японией. Ни у одного государства нет поводов для беспокойства. Кстати, на Западе по поводу «Востока» отреагировали достаточно сдержанно, хоть и всё равно негативно», — отметил Язиков.

МСТА-Б во время тактических учений с этапом боевой стрельбы межвидовой группировки войск на полигоне Погоново в Воронежской области

© Ульяна Соловьёва / РИА Новости

По словам эксперта, «беспрецедентный» масштаб учений необходим для комплексной проверки боеготовности войск Восточного и Центрального военных округов. Огромное внимание будет уделено переброске войск и грузов. Результаты манёвров позволят выявить недостатки в системе логистики, в тыловом обеспечении и в сфере транспортирной авиации.