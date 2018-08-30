«Игры с огнём»: Россия предостерегла страны Запада от попыток устроить провокации в Идлибе

Россия предупредила западных партнёров о последствиях готовящейся инсценировки применения правительственными войсками химического оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Министр также отметил, что российская сторона предоставила другим государствам доказательства планирования провокации. В свою очередь, Муаллем заявил, что «Белые каски» недавно похитили 44 ребёнка, которых намерены использовать в инсценировке.

Российская сторона предупредила западных партнёров о недопустимости новой провокации в Сирии. При этом Москва по линии Минобороны и МИД предоставила соответствующие доказательства готовящейся инсценировки применения химоружия правительственными войсками. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

«Очередная провокация Запада готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём», — сказал Лавров.

Он отметил, что некоторые силы предпринимают усилия по затруднению урегулирования обстановки в Сирии с помощью провокаторов, включая экстремистов и организацию «Белые каски».

В свою очередь, Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» недавно похитили 44 ребёнка для того, чтобы использовать их в ходе готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе.

При этом глава российского МИД заявил о необходимости скорейшего размежевания террористов «Джабхат ан-Нусры»* и отрядов вооружённой оппозиции, а также разрядки ситуации в Идлибе и недопущении дальнейшего использования боевиками этой зоны деэскалации.

«У нас нет каких-то искусственных сроков, но это нужно сделать как можно скорее», — подчеркнул Лавров.

По его словам, неприемлемо, что боевики «Джабхат ан-Нусры» используют зону деэскалации для подготовки и проведения атак на сирийских военных и российскую базу в Хмеймиме.

Министр добавил, что есть все основания для того, чтобы начать создавать условия для мирной жизни и возвращения беженцев в Сирию, и Москва готова наращивать свой вклад в решение этих задач.

При этом он выразил обеспокоенность в связи с созданием при поддержке США квазигосударственных органов управления на левом берегу Евфрата: «Это тревожит, это чревато попытками расколоть Сирию, что является абсолютно недопустимым и грубым нарушением всех решений Совета Безопасности, который многократно требовал уважать суверенитет и территориальную целостность САР».

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства отметил определённый прогресс в деле разрешения сложнейшей гуманитарной ситуации вокруг лагеря беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе.

«В ходе наших последних контактов с американцами вроде вырисовывается понимание того, что следует как можно скорее открыть лагерь «Эр-Рукбан» и под эгидой ООН вывести оттуда беженцев, чтобы они могли вернуться к своим очагам. Надеюсь, это понимание реализуется и воплотится в практические дела», — добавил Лавров.

Идлиб

AFP

© OMAR HAJ KADOUR

«Вопиющий пример самоубийственного безумия»

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что в Сирии возникли предпосылки для качественных перемен ситуации к лучшему — окончательной ликвидации террористов, начала политического процесса, оживления экономики и возвращения на родину беженцев.

Однако пока одни страны содействуют урегулированию, ряд игроков пытаются воспрепятствовать этому процессу, исходя из собственных геополитических интересов. Захарова отметила, что США и их союзники по отработанной схеме вновь угрожают САР вооружённой агрессией в ответ на якобы возможное применение сирийскими властями химического оружия.

По её словам, реализация этого сценария стала бы тяжелейшим ударом не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Захарова подчеркнула, что Россия не приемлет как боевое применение отравляющих веществ, так и инсценировки химатак для последующего выдвижения заведомо ложных обвинений в адрес сирийских властей.

«У Дамаска даже физически нет возможностей для этого — химические арсеналы САР были полностью уничтожены под международным контролем в 2014—2015 годах в ходе уникальной операции с участием в том числе и США, не говоря уже о том, что подобный шаг явил бы собой вопиющий пример самоубийственного безумия, в котором вряд ли кто-нибудь может заподозрить сирийское руководство», — отметила дипломат.

Говоря о попытках Пентагона опровергнуть сообщения Минобороны РФ об усилении на Ближнем Востоке американской группировки носителей крылатых ракет, Захарова отметила, что в случае необходимости Вашингтону достаточно суток для создания ударной группировки в регионе.

«В настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании... насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца («Карни» и «Росс»), каждый из которых имеет по 28 «Томагавков» на борту... В кратчайшее время к агрессии против суверенного сирийского государства могут присоединиться ещё не менее четырёх носителей ракет морского базирования с ударной мощью более 112 «Томагавков», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в ходе разговора начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова со своим коллегой Джозефом Данфордом глава Комитета начальников штабов ВС США заявил, что Пентагоном «разрабатываются варианты нанесения ударов по объектам в Сирии», к которым готовы присоединиться и другие страны, входящие в возглавляемую США коалицию. При этом Герасимов подчеркнул, что у сирийского руководства нет планов по применению химоружия.

«Вокруг Идлиба сосредоточены значительные силы правительственных войск, которые, имея хороший боевой опыт, в случае необходимости могут справиться с группировкой террористов, находящихся в этом районе», — отметила Захарова.

Она вновь напомнила об активной подготовке к инсценировке химатаки — в конце августа в район деэскалации Идлиб были доставлены восемь бочек с хлором, а также боеприпасы к РСЗО, которые будут им снаряжаться. Туда же прибыли так называемые «Белые каски» с аппаратурой для видеофиксации инсценировок применения химоружия.

Twitter как оружие

Официальный представитель МИД также рассказала, что около месяца назад в Twitter появился очередной пропагандистский проект, эксплуатирующий образ ребёнка. Речь идёт об аккаунте так называемой «сирийской девочки Халы» (в описании указывается, что «Хале» шесть лет и она проживает в Идлибе).

«В своём профиле «сирийская девочка Хала» публикует видео... и рассказывает, как старательно изучает английский язык. Без изучения английского языка что можно делать в Twitter, как можно выходить на связь со всем миром из провинции Идлиб?.. Самое главное — девочка Хала призывает мир «обратить внимание на Идлиб» и «прекратить убивать детей и наносить авиаудары», — рассказала Захарова.

My name is Hala 6 years from the city of Idlib 🤗 pic.twitter.com/6vxyF4Z2El — حلا_hala (@hala_syri) 28 июля 2018 г.

При этом, по словам дипломата, среди подписчиков этого аккаунта есть ведущие мировые СМИ.

«Думаю, очевидно, почему этот аккаунт появился именно сейчас. Мы все хорошо помним многие такие истории, которые придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационно-пропагандистского инструментария», — заявила Захарова.

«Мы все хорошо помним аккаунт другой сирийской девочки — Баны аль-Абед, который обратил на себя внимание в самый разгар операции по освобождению Алеппо. Все сообщения в нём тоже публиковались на английском языке, при этом в отдельные дни появлялось до 120 твитов из районов, в которых не было ни интернета, ни электричества», — напомнила представитель МИД.

Она добавила, что некоторые записи Халы чуть ли не дословно напоминают сообщения Баны, и не исключила, что в том случае, если сценарий с провокацией и дальнейшими ударами будет реализован, этот аккаунт будет одним из центральных.

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«Видимо, для этого всё это и готовится. Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими «применение химического оружия» сирийскими правительственными войсками против мирного населения», — рассказала Захарова.

По её словам, в результате сирийского конфликта пострадали миллионы детей, и об этом не нужно забывать, но на этом фоне особенно неприемлемым является вовлечение детей в грязные политические игры.

Добавим, что в конце июля в Twitter и Instagram появилась ещё одна страничка, также ведущаяся от имени шестилетней сирийской девочки — Марвы. Оба аккаунта активно используют хештеги #EyesOnIdlib (Внимание на Идлиб), #Act4Syria (Действуйте ради Сирии) и #i_am_from_idlib_i_am_not_terrorist (Я из Идлиба, и я не террорист).

«Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии. У нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим чётко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства вне зависимости от того, много или мало единомышленников мы встретим на этом пути. Хотелось бы, однако, чтобы их было больше и чтобы они действовали решительнее, в том числе в вопросах, которые могут затрагивать их напрямую, — международная и региональная безопасность, терроризм, беженцы», — подчеркнула Захарова.

«Исключительно большая концентрация боевиков»

В свою очередь, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе брифинга заявил, что в провинции Идлиб сконцентрированы порядка 10 тыс. боевиков террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида»**.

«В Идлибе находится — и это факт, который мы должны принять, — исключительно большая концентрация иностранных боевиков и исключительно большое количество боевиков «Джабхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды»... Никто не отрицает, что это террористы, что признано ООН. По оценкам, численность «Аль-Каиды», «Джабхат ан-Нусры» или как они хотят себя называть, составляет примерно 10 тысяч человек. Плюс семьи», — сказал де Мистура.

При этом он отметил, что в Идлибе также находятся порядка 2,9 млн человек мирного населения, в связи с чем он призвал воздержаться от применения тяжёлого вооружения в регионе.

«Не будет оправдания любому использованию тяжёлого вооружения в густонаселённых районах для борьбы с террористами», — отметил спецпосланник ООН.

Он также заявил об абсолютной неприемлемости использования химоружия в Идлибе любой из сторон.

Напомним, 29 августа генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны сирийского конфликта активизировать усилия по поиску мирного решения сложившейся в Идлибе ситуации.

В четверг, 30 августа, этот вопрос находился в центре телефонных переговоров министров обороны РФ Сергея Шойгу и Турции Хулуси Акара, а также замглавы российского МИД Михаила Богданова и председателя оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насера аль-Харири.

При этом Богданов заявил, что Россия готова к детальному обсуждению с офисом спецпосланника ООН инициативы по созданию гуманитарного коридора для вывода из Идлиба мирных жителей.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

РИА Новости

© Павел Львов

«Повышенные меры предосторожности вполне оправданы»

Добавим, что в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут плановые масштабные учения группировки сил ВМФ и ВКС России. В Минобороны сообщили, что в мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

«В соответствии с планом учения в акватории Средиземного моря группировкой будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Кроме того, в международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации.

Комментируя проведение этих учений, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал возможность существенного осложнения ситуации в Идлибе и назвал оправданными «меры предосторожности».

«Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения. Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — заявил Песков.

При этом замглавы российского МИД Михаил Богданов не стал напрямую связывать грядущие учения с ситуацией в Идлибе: «Не думаю, что это связано. Я слышал, что это плановые тренировки, учения. В любом случае, Идлиб находится не на побережье Средиземного моря».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.