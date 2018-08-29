«Эгоистические геополитические игры»: Лавров раскритиковал позицию США по Сирии

Угрозы стран Запада нанести удар по Сирии в ответ на якобы возможное «применение химоружия» выглядят как попытка сохранить присутствие террористов «Джабхат ан-Нусры»* в Идлибе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии. По словам министра, США не первый год пытаются защитить боевиков «Джабхат ан-Нусры», чтобы использовать их в борьбе против сирийских властей. Лавров отметил, что Вашингтон стремится свергнуть президента Сирии Башара Асада и ставит эту задачу выше, чем борьбу с терроризмом.

Россия и Соединённые Штаты продолжают контактировать по сирийскому вопросу, однако складывается впечатление, что Вашингтон всеми силами пытается сохранить присутствие террористов «Джабхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб. Именно с этим могут быть связаны выдвигаемые западными странами угрозы о возможном ударе по Сирии в ответ на «применение химоружия». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

По его словам, сирийская тематика затрагивалась и в ходе телефонной беседы с госсекретарём США Майком Помпео на прошлой неделе, и во время переговоров советника по нацбезопасности Джона Болтона с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве. Для обсуждения в том числе ситуации вокруг Идлиба также используется канал связи между российскими и американскими военными.

«Итог всех этих разговоров на данную тему один: мы приводим всё больше и больше фактов, которые подтверждают готовящуюся постановку применения правительством Сирии химического оружия. Наши партнёры заявляют, что это неправда, но ни одного факта в основание своей позиции привести не могут», — заявил глава МИД.

«Создаётся впечатление, что эту тему и угрозы, которые выдвигаются в связи с этим в адрес сирийского правительства, используют с единственной целью — не дать выгнать террористов из зоны деэскалации Идлиб», — сказал Лавров.

«Наверное, за этим скрывается желание, которое просматривается уже не первый год в позиции США; это началось ещё с администрации Обамы, когда американцы всеми правдами и неправдами хотели вывести «Джабхат ан-Нусру» из-под ударов, рассчитывая использовать её в борьбе против, как они говорят, режима», — предположил министр.

По его словам, уже не первый раз Соединённые Штаты при разных администрациях ставят задачу смены неугодных им режимов выше общих целей искоренения терроризма и экстремизма. Так развивалась ситуация в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011-м, аналогичные попытки Вашингтон и его союзники предпринимали и в Сирии, однако эта операция не увенчалась успехом.

«Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными», — подчеркнул Лавров.

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Говоря о возможности новых ударов по Сирии со стороны возглавляемой США коалиции и готовящихся провокациях боевиков, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что по аналогичному сценарию события развивались в апреле 2017-го (Хан-Шейхун) и 2018-го (Восточная Гута).

В обоих случаях Россия настаивала на том, чтобы инспекторы ОЗХО провели исследование на месте инцидента, однако в 2017 году западные страны заблокировали выезд специалистов в Хан-Шейхун, а в 2018-м Москве всё же удалось настоять на том, чтобы ОЗХО провела инспекцию на месте предполагаемой атаки.

«Когда инспекторы были в нескольких часах езды от места происшествия, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары. Я думаю, понятна вся надуманность этой ситуации, когда обвинения выдвигались и не дали независимым, как считается, инспекторам провести необходимое расследование», — напомнил Лавров.

Глава МИД добавил, что тогда представители Франции заявили о полном уничтожении оставшихся незадекларированных запасов химоружия в Сирии в результате этих ударов.

«И вот сейчас, когда американцы начинают нагнетать страсти вокруг Идлиба и вновь грозят правительству карами, если оно применит химическое оружие, мы спросили: «Откуда же у него химическое оружие, если вы с французами и англичанами в прошлом году всё уничтожили?» Знаете, что нам ответили? Нам американцы ответили: «Это сказали французы, мы так не говорили», — рассказал Лавров.

«Этот «гнойник» необходимо ликвидировать»

По словам главы внешнеполитического ведомства, в ходе работы по сирийскому направлению Москва поддерживает максимально интенсивные контакты со всеми участниками конфликта, включая внешних игроков. Причём конкретно по зоне деэскалации Идлиб работа по объективным причинам ведётся в основном с турецким и сирийским правительствами. Последние крупные российско-турецкие переговоры на уровне глав МИД, Минобороны и с участием представителей спецслужб прошли в Москве на прошлой неделе, и ситуация в Идлибе занимала центральное место на этой встрече.

«Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население и подминать под себя вооружённые формирования, готовые к переговорам с правительством. Со всех точек зрения этот «гнойник» необходимо ликвидировать», — подчеркнул Лавров.

По его словам, между Москвой и Анкарой есть политическое понимание по этому вопросу, поскольку необходимо срочно отмежевать вооружённую оппозицию от террористов «Джабхат ан-Нусры» и одновременно подготовить операцию против боевиков так, чтобы минимизировать риски для гражданского населения.

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«Очень надеюсь, возвращаясь к теме спекуляций по поводу якобы планируемых правительством САР химических атак, что западные партнёры, активно «разогревающие» эту тему, не станут потакать провокациям, инсценировкам, которые явно готовятся, и не будут препятствовать антитеррористической операции в этой зоне деэскалации против «Джабхат ан-Нусры», определённой и в ООН, и в США в качестве террористической организации. Очень надеюсь, что наши западные партнёры будут полностью выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом», — подчеркнул Лавров.

По его словам, Москва выступает за то, чтобы все проблемы и на Ближнем Востоке, и в других регионах мира решались коллективно. Министр вновь отметил, что Россия открыта к взаимодействию с США и другими странами по вопросу урегулирования всех имеющихся ближневосточных проблем — от Сирии до Палестины.

«Наши страны полны решимости»

Подводя итоги переговоров со своим саудовским коллегой, глава российского МИД назвал их конструктивными. По его словам, стороны договорились наращивать связи по всем направлениям в соответствии с договорённостями, достигнутыми между лидерами двух стран в ходе визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в октябре 2017 года.

«Наши страны полны решимости бескомпромиссно бороться с терроризмом во всех его проявлениях, уделяя особое внимание искоренению террористической и экстремистской идеологии», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД, Москва и Эр-Рияд сходятся во мнении, что сохраняющийся конфликтный потенциал в стратегически важном Ближневосточном регионе оказывает самое негативное влияние как на региональную, так и на глобальную безопасность и стабильность.

«Мы обменялись мнениями по ситуации, которая складывается вокруг зоны деэскалации в Идлибе, при понимании необходимости отмежевать вооружённую оппозицию, которая заинтересована в присоединении к политическому процессу, от террористов «Джабхат ан-Нусры» и им подобных», — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров и Адель аль-Джубейр

РИА Новости

© Антон Денисов

Российский министр заявил, что Москва и Эр-Рияд придерживаются общих подходов к формированию конституционного комитета Сирии для начала политических переговоров между правительством и оппозицией. Лавров отметил особую роль, которую сыграла Саудовская Аравия в объединении сирийской оппозиции.

«Мы ознакомили наших коллег с теми усилиями, которые предпринимает РФ в контакте с соответствующими странами региона для того, чтобы обеспечить необходимые условия для возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц в места их постоянного проживания в Сирии», — рассказал Лавров.

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Глава МИД также подчеркнул, что Москва призывает все структуры ООН принимать более активное участие в создании условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

«Мы призываем ООН, все её специализированные учреждения играть более активную роль в создании условий для такого возвращения беженцев и перемещённых лиц, включая модернизацию, восстановление социально-экономической инфраструктуры», — заявил министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам, что на переговорах с Аделем аль-Джубейром обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась политическими, дипломатическими методами. И чтобы в районе Персидского залива продвигались меры доверия в русле той инициативы, которую Российская Федерация достаточно давно уже выдвинула, в форме концепции по обеспечению безопасности в этом районе», — отметил Лавров.

«Намерений высказывается слишком много»

В заключение пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о намерении украинских властей разорвать Договор о дружбе с Россией, Лавров воздержался от подробного комментария, связав подобную риторику Киева с грядущими президентскими выборами 2019 года.

«Не хотел бы комментировать очередные намерения украинской стороны, потому что их высказывается слишком много. Было намерение разорвать дипломатические отношения, прекратить транспортное сообщение с Российской Федерацией. Давайте дождёмся, когда какое-то дело будет сделано, когда какое-то из этих намерений будет материализовываться», — заявил Лавров.

«Думаю, чем ближе к украинским выборам в марте следующего года, тем больше намерений будет звучать в публичном пространстве», — добавил глава МИД.

Вместе с тем он констатировал, что Украина фактически вышла из СНГ. Однако министр отметил, что украинская сторона по большому счёту никогда полноценно и не состояла в Содружестве, поскольку не ратифицировала Устав СНГ.

«Могу вас заверить, при всей русофобской заряженности нынешнего украинского руководства, если здравый смысл будет пробивать себе дорогу и украинские коллеги будут проявлять интерес к сохранению взаимодействия по тем или иным направлениям на пространстве СНГ со своими соседями, мы, конечно, не будем возражать», — подытожил Лавров.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.