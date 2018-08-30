«Долгосрочный план по организации хаоса»: зачем Пентагон разворачивает в Сирии собственные элементы ПРО

Международная коалиция во главе с США установила в северо-восточных районах Сирии элементы систем противоракетной обороны. Об этом заявили в штабе операции «Непоколебимая решимость», отметив, что это необходимо для поддержки миссии по борьбе с терроризмом. Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Вашингтон разместил несколько радиолокационных станций. Между тем эксперты отмечают, что таким образом Соединённые Штаты пытаются закрепиться в регионе, богатом нефтью, чтобы получить контроль над месторождениями и «окупить» своё участие в антитеррористической операции.

Представитель пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость» подтвердил, что элементы систем противоракетной обороны коалиции во главе с США установлены на территории Сирии. При этом сообщения турецких СМИ о создании бесполётной зоны в этом регионе были названы недостоверными и «раздутыми ради сенсации».

«Партнёры коалиции в качестве необходимой части операций по разгрому ИГ* установили системы в северо-восточной Сирии для того, чтобы оказать крайне важную защиту и поддерживать авиацию коалиции, которая задействована в миссии по уничтожению ИГ», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы коалиции.

Он не пояснил, о каких именно системах идёт речь, но, по его словам, они направлены исключительно против террористов. Кроме того, в штабе коалиции дали уклончивый комментарий о дальнейших действиях на территории САР. «Мы организация, действующая исходя из условий, сосредоточенная на окончательном поражении ИГ», — добавил представитель пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость».

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Ранее бывший командующий Военной ассамблеей сирийской провинции Дейр эз-Зор Файез аль-Эсмер сообщил о намерении США развернуть в северных провинциях Сирии собственную систему ПРО, в том числе для защиты от Турции боевиков «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической организацией. Кроме того, по словам аль-Эсмера, Соединённые Штаты ведут подготовительную работу по созданию бесполётной зоны и ищут альтернативу турецкой военной базе «Инджирлик».

По информации бывшего командующего, американцы уже установили три современные радиолокационные системы, а для мониторинга и разведки задействуют 13 портативных и стационарных радиолокационных станций (РЛС).

«Следующим шагом США станет создание в данных частях Сирии щита противоракетной обороны, который рассматривается как часть долгосрочного плана Вашингтона по организации хаоса в данном регионе», — пояснил аль-Эсмер.

Экономическая заинтересованность США

Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы оставаться на территории САР как можно дольше, поскольку они хотят получить контроль над залежами нефти, которыми богата республика. С таким утверждением выступил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«На севере Сирии находятся нефтяные поля, и под предлогом того, что якобы существует террористическая угроза, Пентагон, планируя развернуть системы ПВО, просто пытается закрепиться на этой территории для того, чтобы контролировать незаконно север суверенной страны», — сказал Мухин в разговоре с RT.

Он добавил, что планам Вашингтона мешает действующая власть Дамаска. По словам эксперта, очевидно, что позиции Башара Асада оказались гораздо крепче, чем этого ожидали в Вашингтоне.

«Поэтому с помощью такого агрессивного поведения в его адрес США пытаются выторговать у него присутствие в Сирии на законном основании, то есть по приглашению сирийского руководства», — отметил эксперт.

Экономический интерес США также констатировал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, американцы стремятся компенсировать своё участие в антитеррористической коалиции.

«Они сами прекрасно понимают, что не могут уйти из Сирии с пустыми руками. Предпосылки США понятны — максимально сохранить своё присутствие и не уходить, создавать определённые очаги напряжённости там, где они будут закрывать небо своими ПВО», — пояснил Судаков RT.

«Эгоистические геополитические игры»

В среду, 29 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Дипломаты в ходе переговоров обсудили ситуацию в Сирии, в частности в провинции Идлиб.

По его словам, США уже не первый раз ставят смену неугодных им режимов выше борьбы с терроризмом. По его словам, так было в Ираке и Ливии, а теперь американцы идут этим путём в Сирии.

«Мы считаем такие эгоистические, односторонние геополитические игры контрпродуктивными. Выступаем за то, чтобы все проблемы и в этом регионе, и в других регионах мира решались коллективно», — сказал Лавров, отвечая на вопрос RT.

Российский министр также выразил надежду, что страны Запада не станут препятствовать проведению контртеррористической операции против «Джабхат ан-Нусры»** в провинции Идлиб путём тиражирования спекуляций о якобы планируемых правительственными войсками Сирии химатаках.

«Создаётся впечатление, что эту тему и угрозы, которые выдвигаются в связи с этим в адрес сирийского правительства, используют с единственной целью — не дать выгнать террористов из зоны деэскалации Идлиб», — пояснил глава российского МИД.

Напомним, что в конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило, что террористы готовятся инсценировать применение Дамаском химоружия против мирного населения. При этом, как полагают в оборонном ведомстве, провокация послужит поводом для нанесения удара по государственным и экономическим объектам Сирии со стороны США, Великобритании и Франции.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.