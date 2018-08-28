Глава Пентагона назвал условия вывода войск США из Сирии

Соединённые Штаты начнут выводить войска из Сирии после выполнения трёх условий, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Во-первых, мы должны разгромить «Исламское государство»*. Президент ясно дал понять, что ИГ должно быть уничтожено», — сказал он журналистам.

По словам Мэттиса, два других условия заключаются в проведении тренинга для местных сил и оживлении женевского процесса.

«Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы сможем снижать число наших военных», — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.