В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018»
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- РИА Новости
«Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооружённых сил России, и в этом году решили совместить два военных округа», — приводит РИА Новости слова Герасимова.
Он отметил, что такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.