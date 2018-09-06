В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018»

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проведение стратегических манёвров «Восток-2018» не связано с внешними событиями, а очередь их подошла.

«Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооружённых сил России, и в этом году решили совместить два военных округа», — приводит РИА Новости слова Герасимова.

Он отметил, что такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.