В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018»

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проведение стратегических манёвров «Восток-2018» не связано с внешними событиями, а очередь их подошла.
В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018»
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

 «Ничего особенного нет, просто очередь их настала. Это годовой цикл подготовки Вооружённых сил России, и в этом году решили совместить два военных округа», — приводит РИА Новости слова Герасимова.

Он отметил, что такие большие учения в двустороннем формате полезны для штабов и войск.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.

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