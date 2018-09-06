В Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.

Как сообщает РИА Новости, Фомин заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих манёврах Вооружённых сил России хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».

Он отметил, что наблюдатели из 57 стран приглашены на один из эпизодов масштабных военных манёвров «Восток-2018», которые станут крупнейшими на территории России с 1981 года.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин посетит один из этапов учений «Восток-2018».