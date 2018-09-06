В Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.
В Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Фомин заверил военных атташе в «полном и очевидном отсутствии как в предыдущих, так и в предстоящих манёврах Вооружённых сил России хотя бы минимальных признаков антинатовской направленности и агрессии».

Он отметил, что наблюдатели из 57 стран приглашены на один из эпизодов масштабных военных манёвров «Восток-2018», которые станут крупнейшими на территории России с 1981 года.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин посетит один из этапов учений «Восток-2018».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить