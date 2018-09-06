Путин посетит учения «Восток-2018»
- РИА Новости
Как пишет газета «Известия», глава государства посетит учения в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.
Отмечается, что Путин прибудет на мероприятие после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Ранее наблюдать за учениями «Восток-2018» были приглашены военные атташе стран НАТО.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал данные учения беспрецедентными по масштабам.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил предстоящие манёвры российской стороны.