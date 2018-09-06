Путин посетит учения «Восток-2018»

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Российский лидер Владимир Путин посетит один из этапов учений «Восток-2018». Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин посетит учения «Восток-2018»
  • РИА Новости

Как пишет газета «Известия», глава государства посетит учения в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

Отмечается, что Путин прибудет на мероприятие после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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