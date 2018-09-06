Путин посетит учения «Восток-2018»

Российский лидер Владимир Путин посетит один из этапов учений «Восток-2018». Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишет газета «Известия», глава государства посетит учения в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

Отмечается, что Путин прибудет на мероприятие после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Ранее наблюдать за учениями «Восток-2018» были приглашены военные атташе стран НАТО.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал данные учения беспрецедентными по масштабам.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил предстоящие манёвры российской стороны.