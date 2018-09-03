Эксперт оценил российские военные учения «Восток-2018»

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Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.
Эксперт оценил российские военные учения «Восток-2018»
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Россия делает всё правильно: Китай ей не угрожает, с ним есть договорённость по совместным действиям в Центральной Азии, на Кавказе, Москва и Пекин будут сотрудничать, чтобы вместе выстроить Шёлковый путь», — заявил эксперт.

По его словам, Запад, который выступает с критикой в адрес всех этих учений, сам же проводит аналогичные, причём на границе с Россией.

Как считает Рар, здесь нет логики, и Западу стоит задуматься, в правильном ли регионе он будет проводить предстоящие манёвры.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT статью немецкого издания о том, что российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем, являются «сигналом» для всего мира, воплощая в жизнь страхи Вашингтона о сотрудничестве Москвы и Пекина.

Также военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России.

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