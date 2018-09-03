Эксперт оценил публикацию в немецких СМИ о российских учениях «Восток-2018»

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал в беседе с RT статью немецкого издания о том, что российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем, являются «сигналом» для всего мира, воплощая в жизнь страхи Вашингтона о сотрудничестве Москвы и Пекина.

«Китай последний год постоянно наращивает военный бюджет. Он понимает, что вкладывать деньги в какое-либо сближение с США попросту невозможно, поскольку они ведут жёсткую конкурентную борьбу. Сближение с Россией наблюдается чётко, Китай заинтересован в том, чтобы иметь такого мощного союзника», — отметил Судаков.

При этом эксперт добавил, что Россия не раз заявляла о приоритете проведения мирной политики.

«Мы неоднократно говорили по всему миру, что Россия исключительно в оборонных целях наращивает свои мускулы. Конфликтов, которые ведут США, — десятки. США и страны, ведомые ими, всё больше говорят об агрессивной России, хотя реальных фактов агрессии привести попросту не могут», — заключил Судаков.

Ранее СМИ назвали учения «Восток-2018» сигналом всему миру.