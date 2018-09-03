СМИ назвали учения «Восток-2018» сигналом всему миру

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Российские военные учения «Восток-2018» являются «мощным сигналом» для всего мира. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Как пишет издание, данные учения демонстрируют миру, что Россия не изолирована.

Кроме того, в статье отмечается, что в это же время в регионе запланировано проведение четвёртого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях России и Китая в сфере экономики.

Ранее сообщалось, что почти 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников привлекут к манёврам в рамках учений «Восток-2018».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал учения «Восток-2018».

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