В Госдуме прокомментировали учения «Восток-2018»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал учения «Восток-2018».

По его словам, это очень значимое событие в подготовке Вооружённых сил России.

«Насколько я знаю, к учениям будут привлекаться также некоторые воинские подразделения Монголии и Китая. Это говорит о выстраивании и оттачивании взаимодействия между армиями России и других государств», — сказал депутат.

Как отметил Швыткин, запланированы боевые стрельбы, десантирование, переброска личного состава и техники на различные участки.

«Подчеркну: мы ни в коем случае не бряцаем оружием, но вместе с тем мы подаём сигнал, что защита нашего государства в надёжных руках», — добавил он.

Со своей стороны, завкафедрой политологии и социологии РЭУ, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что для Китая предстоящие манёвры являются далеко не будничным мероприятием и Пекин подойдёт к ним со всей серьёзностью.

«Нашим странам предстоит довольно серьёзная работа интеграционного характера, которая должна обеспечить успешную координацию и взаимодействие с вооружёнными силами других государств», — пояснил Кошкин.

По его мнению, двустороннее сотрудничество на военном уровне позволит в будущем гораздо эффективнее решать проблемы в области безопасности, в том числе бороться с международным терроризмом и на региональном, и на глобальном уровне.

Ранее сообщалось, что почти 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также больше тысячи вертолётов, самолётов и беспилотников привлекут к манёврам в рамках учений «Восток-2018».