Эксперт прокомментировал запланированные учения российских военных в Средиземном море

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Профессор, военный эксперт Борис Усвяцов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал запланированные учения российских военных в Средиземном море.
Эксперт прокомментировал запланированные учения российских военных в Средиземном море
  • РИА Новости

«Эти учения плановые, были давно разработаны в Генеральном штабе, никому они не адресованы», — заявил он.

По его словам, с распадом СССР по известным экономическим и политическим причинам Россия ушла из Средиземного моря — и, как итог, произошло то, что произошло.

Усвяцов предложил рассматривать учения как плановые, направленные на то, чтобы посмотреть готовность отечественных военно-морских сил, кораблей, личного состава ко всем ситуациям в режиме реального времени.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал учения «Восток-2018».

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