«Проекция военно-морской силы»: в Средиземном море стартуют масштабные учения ВМФ и ВКС России
- Ракетный корабль на воздушной подушке (РКВП)»Самум» во время совместных военных учений России и Китая в Средиземном море «Морское взаимодействие - 2015»
- РИА Новости
1 сентября в Средиземном море стартуют учения ВКС и ВМФ России, в манёврах примут участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подлодки, а также 34 единицы авиатехники. Об этом рассказал главком ВМФ РФ Владимир Королёв. Адмирал добавил, что флагманом группировки стал ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Отмечается, что такие учения проводятся впервые в современной истории России.
Манёвры продлятся до 8 сентября, в них задействованы корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации, включая стратегические бомбардировщики Ту-160, противолодочные Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ.
Как рассказал Владимир Королёв, в ходе учений планируется отработать целый ряд задач, связанных с противолодочной и противовоздушной обороной, защитой морских коммуникаций. В плане учений также значатся проведение ракетных и артиллерийских стрельб, отработка помощи терпящему бедствие судну, противодействие пиратам.
- Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв
- РИА Новости
«Хочу отметить, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полётов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полётов авиации», — подчеркнул командующий ВМФ РФ.
В США планы Москвы восприняли спокойно: как заявил представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэхон, американская сторона рассчитывает на «безопасное и профессиональное» поведение российской группировки.
Также в Пентагоне напомнили о том, что, «как и любая другая страна», США свободно действуют в международных водах, а Средиземное море является местом традиционного присутствия ВМС США.
Стратегический плацдарм
Историки называют средиземноморский регион колыбелью цивилизации, и спустя тысячи лет Средиземное море сохраняет стратегическое значение в контексте глобальных политических процессов.
Наиболее важный фактор — географическое положение: Средиземное море омывает берега Европы, Северной Африки и Ближнего Востока и, что особенно важно для России, является частью морского маршрута в Чёрное и Азовское моря. Таким образом, море служит стратегическим плацдармом для возможного контроля над целым рядом регионов планеты, переоценить его значение просто невозможно, отмечают эксперты.
Кроме того, здесь проходят важные торговые пути, связывающие Азию, Ближний Восток и Европу. До тех пор пока Северный морской путь не заработает на полную мощность, именно через Средиземное море будет пролегать основой маршрут поставок китайской продукции в Европу, а также экспортный канал для углеводородов из стран Ближнего Востока.
Ещё один аспект — энергетический потенциал региона. В 2011 году на шельфе Кипра было открыто крупное газовое месторождение, его объёмы оцениваются в 200 млрд куб. м. И это далеко не единственное месторождение в Левантийском осадочном бассейне на востоке Средиземного моря — впервые крупные залежи газа в этом районе были открыты ещё в 2001 году.
Для России, как крупной мировой державы, акватория Средиземного моря традиционно представляет особый интерес. Первая экспедиция русского военно-морского флота в Средиземное море была организована ещё Екатериной II во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Таким образом планировалось зайти в тыл Османской империи и оказать поддержку христианам Балканского полуострова. Впоследствии Российской империи приходилось не раз отстаивать свои права на выход в Средиземное море по черноморским проливам Босфор и Дарданеллы, отмечают историки.
«Средиземноморье с незапамятных времён было пересечением множества военных и торговых стратегических магистралей. Сама география определяет стратегическое положение Средиземного моря», — пояснил в интервью RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.
В XX веке регион стал территорией ожесточённой конкуренции между Советским Союзом и Западным блоком. После Второй мировой войны в регионе доминировали военно-морские силы США и Великобритании — одной из целей этого присутствия было ослабление советского влияния на страны Северной Африки и Юго-Восточной Европы. Однако в 1967 году Москва разместила в Средиземном море 5-ю оперативную эскадру ВМФ. Советский Союз пользовался в те годы поддержкой ряда региональных государств, разделявших социалистические идеи. Например, в Египте к 1972 году СССР имел право исключительного пользования пяти портов и нескольких аэродромов. Также советский флот располагал пунктом материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.
Большое возвращение
Распад СССР повлёк за собой сокращение военно-политического влияния Москвы за рубежом. Не стал исключением и средиземноморский регион. В 1992 году Средиземноморская военная флотилия была распущена, что открыло для НАТО путь к полному доминированию в этом районе.
Возвращение России в Средиземное море началось в 2000-х годах: в 2007-м командование ВМФ РФ направило в этот район ударную группировку кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов. В том же году Россия официально объявила о восстановлении своего постоянного присутствия в Средиземном море. С таким заявлением выступил главком ВМФ (эту должность занимал в то время Владимир Масорин).
- Тартус
- © syria.liveuamap.com
Опорными точками для российского присутствия в регионе снова стал сирийский Тартус — Дамаск сохранил за Россией право пользоваться материально-технической базой на своей территории.
Следует отметить, что Средиземное море расположено на подступах к черноморскому региону, оборона которого приобрела для России особое значение после вхождения в её состав Крыма.
В 2011 году в САР началась гражданская война, конфликт активно разжигался Западом. Вашингтон планировал атаковать сирийские правительственные силы ещё в 2013 году, и поводом для этого должны были стать события в Восточной Гуте: власти САР были обвинены Западом в применении химического оружия против мирного населения.
В результате дипломатических усилий Москвы Вашингтон отказался тогда от военной атаки на Дамаск.
Но, как отмечают военные эксперты, в то время, пока шли переговоры, Россия усилила свою группировку в Средиземном море. По некоторым данным, корабли ВМФ РФ оттеснили американские суда от береговой линии САР.
В дальнейшем Москва продолжила наращивать военное присутствие в межматериковом море. О планах российских и сирийских властей превратить пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в полноценную военно-морскую базу стало известно в 2016 году, и вскоре соответствующее соглашение было ратифицировано Госдумой.
«Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне», — цитируют слова сирийского чиновника «Известия».
Противостояние между российским и американским военными флотами в Средиземном море существенно влияет на баланс сил в регионе, отмечают эксперты. К примеру, сразу же после нанесения Пентагоном удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле 2017 года в сторону Средиземного моря выдвинулся новейший российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
По мнению экспертов, появление сторожевого корабля у берегов Сирии было призвано укрепить противовоздушную оборону сирийских войск и военных объектов. Как пояснили тогда военные специалисты, возможности зенитного ракетного комплекса«Штиль» и корабельной артиллерии позволяют сбивать американские крылатые ракеты.
Сейчас Россия продолжает расширять своё военное присутствие в Средиземном море. На сегодняшний день в этом районе дислоцированы корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Суммарно ударное соединение ВМФ России в Средиземном море представлено десятью надводными кораблями, включая ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск», а также двумя субмаринами. Плановый переход из Севастополя в Средиземное море совершил также фрегат «Адмирал Эссен».
- Удар крылатыми ракетами "Калибр" кораблями ВМФ РФ в Средиземном море.
- РИА Новости
Укрепление позиций ВМФ России в Средиземном море вызвало обеспокоенность в НАТО. 28 августа в своём Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску написала: «Важно, чтобы все стороны в регионе соблюдали сдержанность» — и обратила внимание на то, что Россия направила в Восточное Средиземноморье значительные силы.
«Проекция военно-морской силы»
Разумеется, любые военные учения планируются заранее, и связывать напрямую стартовавшие в субботу манёвры с нагнетанием ситуации вокруг сирийского Идлиба нельзя. Об этом, в частности, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. «Не думаю, что учения как-то могут быть связаны с Идлибом», — отметил дипломат.
Но проводимые в Средиземном море масштабные манёвры не могут не произвести впечатления на Вашингтон, считают эксперты.
По мнению Владимира Прохватилова, расширение морского контингента РФ в этом районе заставит США пересмотреть возможные планы по нанесению удара по САР под предлогом очередной «химической атаки», вернее, её инсценировки.
«Это проекция военно-морской силы, Россия подтянула в Средиземное море мощную группировку, способную дать отпор любой державе. Скорее всего, сейчас США всё же пойдут на попятную, а шансы на восстановление мира в Сирии возрастут», — пояснил эксперт.
Похожей точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.
«Безусловно, присутствие российского флота в Средиземном море является сдерживающим фактором для США. Прежде американцы считали свой Шестой флот единственным хозяином Средиземного моря, и их, конечно, не радует появление в этом районе российской группировки, имеющей высокий боевой потенциал», — отметил эксперт в интервью RT.
Сейчас наша средиземноморская группировка весьма представительна, на вооружении фрегатов и малых ракетных кораблей стоят прекрасно зарекомендовавшие себя ракеты «Калибр», а ракетный крейсер «Маршал Устинов» оснащён сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Вулкан», пояснил Владимир Прохватилов.
«Наше противокорабельное оружие точно и эффективно, и этого вполне достаточно для того, чтобы усмирить любого агрессора. Основа любой военной стратегии — сосредоточение в нужном месте достаточной для достижения успеха силы. Россия этого добилась», — подвёл итог Прохватилов.
- «Эволюция отношений»: почему Китай решил принять участие в самых масштабных учениях России
- «Сорвать договорённости»: насколько вероятна новая инсценировка химатаки в Сирии
- «Противовоздушная и противоподводная оборона»: Россия проведёт масштабные учения в Средиземном море
- В погоне за гиперзвуком: почему в США признали военную уязвимость страны перед Россией и Китаем