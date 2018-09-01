«Проекция военно-морской силы»: в Средиземном море стартуют масштабные учения ВМФ и ВКС России

Крупнейшие учения российского флота и авиации начинаются 1 сентября в акватории Средиземного моря. В масштабных манёврах примут участие 26 военных кораблей, более 30 самолётов и вертолётов. Учения продлятся до 8 сентября. В них задействованы корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации. В рамках манёвров будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы.

1 сентября в Средиземном море стартуют учения ВКС и ВМФ России, в манёврах примут участие 26 боевых кораблей и судов, включая две подлодки, а также 34 единицы авиатехники. Об этом рассказал главком ВМФ РФ Владимир Королёв. Адмирал добавил, что флагманом группировки стал ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов». Отмечается, что такие учения проводятся впервые в современной истории России.

Манёвры продлятся до 8 сентября, в них задействованы корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации, включая стратегические бомбардировщики Ту-160, противолодочные Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ.

Как рассказал Владимир Королёв, в ходе учений планируется отработать целый ряд задач, связанных с противолодочной и противовоздушной обороной, защитой морских коммуникаций. В плане учений также значатся проведение ракетных и артиллерийских стрельб, отработка помощи терпящему бедствие судну, противодействие пиратам.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв

РИА Новости

«Хочу отметить, что в целях неукоснительного выполнения норм международного права, а также обеспечения безопасности мореплавания и полётов воздушных судов районы проведения учения заблаговременно объявлены временно опасными для судоходства и полётов авиации», — подчеркнул командующий ВМФ РФ.

В США планы Москвы восприняли спокойно: как заявил представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэхон, американская сторона рассчитывает на «безопасное и профессиональное» поведение российской группировки.

Также в Пентагоне напомнили о том, что, «как и любая другая страна», США свободно действуют в международных водах, а Средиземное море является местом традиционного присутствия ВМС США.

Стратегический плацдарм

Историки называют средиземноморский регион колыбелью цивилизации, и спустя тысячи лет Средиземное море сохраняет стратегическое значение в контексте глобальных политических процессов.

Наиболее важный фактор — географическое положение: Средиземное море омывает берега Европы, Северной Африки и Ближнего Востока и, что особенно важно для России, является частью морского маршрута в Чёрное и Азовское моря. Таким образом, море служит стратегическим плацдармом для возможного контроля над целым рядом регионов планеты, переоценить его значение просто невозможно, отмечают эксперты.

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Кроме того, здесь проходят важные торговые пути, связывающие Азию, Ближний Восток и Европу. До тех пор пока Северный морской путь не заработает на полную мощность, именно через Средиземное море будет пролегать основой маршрут поставок китайской продукции в Европу, а также экспортный канал для углеводородов из стран Ближнего Востока.

Ещё один аспект — энергетический потенциал региона. В 2011 году на шельфе Кипра было открыто крупное газовое месторождение, его объёмы оцениваются в 200 млрд куб. м. И это далеко не единственное месторождение в Левантийском осадочном бассейне на востоке Средиземного моря — впервые крупные залежи газа в этом районе были открыты ещё в 2001 году.

Для России, как крупной мировой державы, акватория Средиземного моря традиционно представляет особый интерес. Первая экспедиция русского военно-морского флота в Средиземное море была организована ещё Екатериной II во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Таким образом планировалось зайти в тыл Османской империи и оказать поддержку христианам Балканского полуострова. Впоследствии Российской империи приходилось не раз отстаивать свои права на выход в Средиземное море по черноморским проливам Босфор и Дарданеллы, отмечают историки.

«Средиземноморье с незапамятных времён было пересечением множества военных и торговых стратегических магистралей. Сама география определяет стратегическое положение Средиземного моря», — пояснил в интервью RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

В XX веке регион стал территорией ожесточённой конкуренции между Советским Союзом и Западным блоком. После Второй мировой войны в регионе доминировали военно-морские силы США и Великобритании — одной из целей этого присутствия было ослабление советского влияния на страны Северной Африки и Юго-Восточной Европы. Однако в 1967 году Москва разместила в Средиземном море 5-ю оперативную эскадру ВМФ. Советский Союз пользовался в те годы поддержкой ряда региональных государств, разделявших социалистические идеи. Например, в Египте к 1972 году СССР имел право исключительного пользования пяти портов и нескольких аэродромов. Также советский флот располагал пунктом материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе.

Большое возвращение

Распад СССР повлёк за собой сокращение военно-политического влияния Москвы за рубежом. Не стал исключением и средиземноморский регион. В 1992 году Средиземноморская военная флотилия была распущена, что открыло для НАТО путь к полному доминированию в этом районе.

Возвращение России в Средиземное море началось в 2000-х годах: в 2007-м командование ВМФ РФ направило в этот район ударную группировку кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов. В том же году Россия официально объявила о восстановлении своего постоянного присутствия в Средиземном море. С таким заявлением выступил главком ВМФ (эту должность занимал в то время Владимир Масорин).

Тартус

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Опорными точками для российского присутствия в регионе снова стал сирийский Тартус — Дамаск сохранил за Россией право пользоваться материально-технической базой на своей территории.

Следует отметить, что Средиземное море расположено на подступах к черноморскому региону, оборона которого приобрела для России особое значение после вхождения в её состав Крыма.

В 2011 году в САР началась гражданская война, конфликт активно разжигался Западом. Вашингтон планировал атаковать сирийские правительственные силы ещё в 2013 году, и поводом для этого должны были стать события в Восточной Гуте: власти САР были обвинены Западом в применении химического оружия против мирного населения.

В результате дипломатических усилий Москвы Вашингтон отказался тогда от военной атаки на Дамаск.

Но, как отмечают военные эксперты, в то время, пока шли переговоры, Россия усилила свою группировку в Средиземном море. По некоторым данным, корабли ВМФ РФ оттеснили американские суда от береговой линии САР.

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В дальнейшем Москва продолжила наращивать военное присутствие в межматериковом море. О планах российских и сирийских властей превратить пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в полноценную военно-морскую базу стало известно в 2016 году, и вскоре соответствующее соглашение было ратифицировано Госдумой.

«Российские силы выступают гарантом стабильности в регионе и не дают разгореться широкой региональной войне», — цитируют слова сирийского чиновника «Известия».

Противостояние между российским и американским военными флотами в Средиземном море существенно влияет на баланс сил в регионе, отмечают эксперты. К примеру, сразу же после нанесения Пентагоном удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в апреле 2017 года в сторону Средиземного моря выдвинулся новейший российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

По мнению экспертов, появление сторожевого корабля у берегов Сирии было призвано укрепить противовоздушную оборону сирийских войск и военных объектов. Как пояснили тогда военные специалисты, возможности зенитного ракетного комплекса«Штиль» и корабельной артиллерии позволяют сбивать американские крылатые ракеты.

Сейчас Россия продолжает расширять своё военное присутствие в Средиземном море. На сегодняшний день в этом районе дислоцированы корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Суммарно ударное соединение ВМФ России в Средиземном море представлено десятью надводными кораблями, включая ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск», а также двумя субмаринами. Плановый переход из Севастополя в Средиземное море совершил также фрегат «Адмирал Эссен».

Удар крылатыми ракетами "Калибр" кораблями ВМФ РФ в Средиземном море.

РИА Новости

Укрепление позиций ВМФ России в Средиземном море вызвало обеспокоенность в НАТО. 28 августа в своём Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску написала: «Важно, чтобы все стороны в регионе соблюдали сдержанность» — и обратила внимание на то, что Россия направила в Восточное Средиземноморье значительные силы.

«Проекция военно-морской силы»

Разумеется, любые военные учения планируются заранее, и связывать напрямую стартовавшие в субботу манёвры с нагнетанием ситуации вокруг сирийского Идлиба нельзя. Об этом, в частности, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. «Не думаю, что учения как-то могут быть связаны с Идлибом», — отметил дипломат.

Но проводимые в Средиземном море масштабные манёвры не могут не произвести впечатления на Вашингтон, считают эксперты.

По мнению Владимира Прохватилова, расширение морского контингента РФ в этом районе заставит США пересмотреть возможные планы по нанесению удара по САР под предлогом очередной «химической атаки», вернее, её инсценировки.

«Это проекция военно-морской силы, Россия подтянула в Средиземное море мощную группировку, способную дать отпор любой державе. Скорее всего, сейчас США всё же пойдут на попятную, а шансы на восстановление мира в Сирии возрастут», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин.

«Безусловно, присутствие российского флота в Средиземном море является сдерживающим фактором для США. Прежде американцы считали свой Шестой флот единственным хозяином Средиземного моря, и их, конечно, не радует появление в этом районе российской группировки, имеющей высокий боевой потенциал», — отметил эксперт в интервью RT.

Сейчас наша средиземноморская группировка весьма представительна, на вооружении фрегатов и малых ракетных кораблей стоят прекрасно зарекомендовавшие себя ракеты «Калибр», а ракетный крейсер «Маршал Устинов» оснащён сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Вулкан», пояснил Владимир Прохватилов.

«Наше противокорабельное оружие точно и эффективно, и этого вполне достаточно для того, чтобы усмирить любого агрессора. Основа любой военной стратегии — сосредоточение в нужном месте достаточной для достижения успеха силы. Россия этого добилась», — подвёл итог Прохватилов.