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«Такие инсценировки уже были»: Лавров о вероятности новой провокации с химоружием в Идлибе

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RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что в сирийском Идлибе готовится новая провокация с применением химического оружия. Об этом он заявил в Сочи в ходе пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. По словам Лаврова, инсценировка может затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе и дать западным странам предлог для нанесения ударов по Сирии. RT вёл прямую трансляцию.

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