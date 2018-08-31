«Такие инсценировки уже были»: Лавров о вероятности новой провокации с химоружием в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что в сирийском Идлибе готовится новая провокация с применением химического оружия. Об этом он заявил в Сочи в ходе пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. По словам Лаврова, инсценировка может затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе и дать западным странам предлог для нанесения ударов по Сирии. RT вёл прямую трансляцию.