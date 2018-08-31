В погоне за гиперзвуком: почему в США признали военную уязвимость страны перед Россией и Китаем

Вооружённые силы США не могут гарантировать безопасность страны из-за возросшей боевой мощи России и Китая. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси. По его словам, Пентагон должен «фундаментально переосмыслить» систему национальной обороны и готовиться к защите от «равного по силе противника». Эксперты считают, что в первую очередь опасения американских военных связаны с гиперзвуковыми технологиями, которыми обладает Россия.

Соединённые Штаты находятся в крайне уязвимом положении перед лицом военной мощи России и Китая. Об этом сообщает Military Times со ссылкой на главу Северного командования Вооружённых сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Терренса О'Шонесси.

«Мы меняем наш подход к обеспечению безопасности. Раньше мы думали, что, окружённые океанами и дружественными странами на севере и на юге, мы в безопасности, однако сейчас ситуация меняется, наши противники уже в состоянии протянуть руку и дотронуться до нас», — заявил О'Шонесси.

По его словам, военное командование США должно «фундаментально переосмыслить систему национальной обороны». Также, как считает О'Шонесси, Соединённым Штатам стоит осознать необходимость защиты «от равного по силе противника».

С мнением генерала согласен начальник штаба ВВС США Дейв Голдфейн. Он отметил, что «опасно считать нашу (США. — RT) территорию убежищем» по причине возросших военных возможностей РФ и КНР.

«Есть несколько новых областей, в которых наши противники активно работают: киберпространство и космос. Наши конкуренты изучили, как мы сражаемся, работаем, куда инвестируем, как тренируемся, чтобы отнять у нас эти преимущества», — сообщил Голдфейн.

Истребители F16

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В поисках «достойного ответа»

В Пентагоне далеко не в первый раз выступают с алармистскими заявлениями по поводу России и Китая. В американских доктринальных документах утверждается, что Москва и Пекин развивают системы вооружения, способные нанести гарантированный удар по сухопутной, морской, космической и информационной инфраструктуре Соединённых Штатов.

В частности, первостепенное внимание РФ и КНР уделяется в обновлённой версии Национальной оборонной стратегии, опубликованной в январе 2018 года, и в законопроекте о военном бюджете, который был подписан президентом Дональдом Трампом в августе 2018 года.

Наибольшее опасение в Пентагоне вызывает рывок, который совершили Россия и Китай в гиперзвуковых технологиях. Факт отставания США в этой сфере признал в марте 2018 года глава Стратегического командования (STRATCOM) генерал Джон Хайтен на слушаниях в сенате.

«Как Китай, так и Россия агрессивно разрабатывают гиперзвуковые средства. Мы видели, как они испытывали эти средства... Наша оборона — это наш потенциал сдерживания. У нас нет никакой (отдельной системы. — RT) обороны, которая способна воспрепятствовать применению такого вооружения против нас», — констатировал генерал.

В июне 2018 года, выступая в конгрессе, замминистра обороны США Майкл Гриффин призвал ускорить разработку гиперзвуковых систем из-за стремительной потери преимущества перед «недружественными странами». По его словам, Америка уже выступает в роли догоняющей стороны.

«Соединённые Штаты пока делают не всё для того, чтобы достойно ответить на угрозы, создаваемые гиперзвуковыми ракетами. Я пришёл на эту должность не для того, чтобы довольствоваться паритетом с противниками. Я хочу сделать так, чтобы они волновались, думая о том, как им снова придётся нас догонять», — отметил Гриффин.

1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия обладает несколькими видами гиперзвукового оружия. С декабря 2017 года в опытной эксплуатации ВКС находится авиационный комплекс «Кинжал». Аэробаллистическая ракета способна эффективно поражать крупные цели на дальности до 2 тыс. км со скоростью до 10 Махов (около 12 тыс. км/ч).

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Наиболее грозное гиперзвуковое оружие — боевой блок «Авангард» («изделие 4202», Ю-71), который будет устанавливаться на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-28 «Сармат». Глайдер может развивать скорость до 20 Махов (около 24 тыс. км/ч), прорывая любую противоракетную оборону.

Неуязвимой для систем ПРО является противокорабельная морская крылатая ракета 3M22 «Циркон», которой будут вооружены крупные боевые корабли ВМФ и атомные подводные лодки. Скорость боеприпаса достигает 6—7 Mахов (7,2—8,4 тыс. км/ч) при дальности 400 км.

«Стремление доминировать»

В беседе с RT профессор Академии военных наук Сергей Судаков заявил, что ключевой посыл заявления генерала О'Шонесси — призыв к правительству срочно направить бюджетные средства на разработку новых видов вооружений в сфере радиолокационной разведки, создания средств ПВО и перехвата ракет.

«Бюджет на 2019 фискальный год уже распределён, однако в рамках его статей можно менять поставщиков, выбирая наиболее актуальные и приоритетные нужды. На сегодня главная оборонная задача США — преодолеть технологическое отставание от России в части гиперзвукового оружия», — пояснил Судаков.

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Эксперт подчеркнул, что «Циркон» в 1,5 раза быстрее любой другой противокорабельной ракеты. Судаков уверен, что американские системы ПВО-ПРО не в состоянии перехватывать гиперзвуковые боеприпасы. Также беспокойство США вызывает перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который обладает возможностью сбивать спутники, обнуляя мощь американской разведки.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с RT он констатировал, что у Соединённых Штатов «практически нет систем защиты от гиперзвуковых ракет». Армия США способна только «не дать залететь самолёту с таким оружием на территорию страны».

«Наверняка американцы путём шпионажа будут пытаться или уже предпринимают попытки добыть российскую документацию по гиперзвуковому оружию. Для преодоления технологического отставания США может понадобиться около пяти-семи лет. Но к этому времени Россия перейдёт к созданию гиперзвуковых ракет второго поколения», — отметил Судаков.

Испытание баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

Литовкин считает, что превосходство России в сфере дальнего ракетного вооружения является весомым сдерживающим фактором для США. Он напомнил, что мощь российского ракетного оружия положительно влияет на международную безопасность. Доказательством тому служит подписание трёх договоров между РФ и США о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-I, СНВ-II, СНВ-III.

«Тем не менее вряд ли создание Россией гиперзвукового оружия изменит психологию США. Соединённые Штаты неспособны вести равноправные переговоры с другой стороной, и в случае с Россией особенно. Белый дом уверен, что СССР проиграл гонку вооружений, поэтому считает возможным разговаривать с Россией как с потерпевшим поражение противником. Вашингтон всегда стремился к гегемонии, и это стремление доминировать останется прежним», — резюмировал Литовкин.