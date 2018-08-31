Российские военные на учениях в Средиземном море проведут ракетные стрельбы

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв заявил, что российские корабли и самолёты на учениях в Средиземном море проведут ракетные и артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках учений будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата», — сказал он.

Как указал Королёв, в манёврах будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, а также истребители Су-33 и самолёты Су-30СМ морской авиации.

Ранее стало известно, что начале сентября в Средиземном море пройдут масштабные учения группировки ВМФ и ВКС России.