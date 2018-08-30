«Противовоздушная и противоподводная оборона»: Россия проведёт масштабные учения в Средиземном море

В начале сентября в Средиземном море пройдут масштабные учения группировки ВМФ и ВКС России. В манёврах примут участие 25 кораблей и судов сопровождения, а также 30 самолётов. Будут задействованы корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142мк и Ил-38, истребители Су-33. Как отметили в Минобороны, учения проводятся в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил.

Министерство обороны РФ сообщило, что Россия планирует провести масштабные учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», а также 30 самолётов. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, манёвры пройдут с 1 по 8 сентября.

«В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолётов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолёты Ту-142мк и Ил-38, истребители Су-33 и самолёты Су-30см морской авиации», — заявили в Минобороны РФ.

В мероприятии примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолёты дальней, военно-транспортной и морской авиации. Под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва будет отработан комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению. При этом, как отметили в ведомстве, будут соблюдены все необходимые меры безопасности.

«В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полётов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полётов», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что учения пройдут в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также заявил, что учения являются плановыми и никак не связаны с обострившейся ситуацией в сирийском Идлибе. «Не думаю, что это связано. Я слышал, что это плановые тренировки, учения. В любом случае Идлиб находится не на побережье Средиземного моря», — подчеркнул Богданов.

Самолёт Ту-160

РИА Новости

© Максим Туманов

Американские эсминцы

Как сообщали ранее в Минобороны России, 25 августа в Средиземное море вошёл эсминец ВМС США «Росс», оснащённый 28 ракетами «Томагавк». Именно с этого корабля в апреле 2017 года был нанесён удар по сирийской правительственной базе Шайрат. В российском оборонном ведомстве также отмечали, что ранее американский эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту прибыл в Персидский залив. А на базу Эль-Удейд в Катаре был направлен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — земля» JASSM.

В Минобороны РФ заявили, что США стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет для проведения удара по Сирии, который последует за планируемой провокацией с применением химоружия в арабской республике. Однако в Пентагоне эти данные отрицают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом подчеркнула, что Пентагон при желании способен стянуть необходимые мощности для осуществления удара по САР всего за сутки.

«Вооружённый 28 «Томагавками» эсминец ВМС США «Росс» и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по сирийской территории из акватории Средиземного моря. Что касается другого американского корабля этого же класса, «Салливанса», то на фоне сообщений СМИ о наращивании США возможностей для нанесения ударов по Сирии он поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели САР», — отметила на брифинге представитель МИД.

«Однако американские военные, когда опровергали информацию, забыли упомянуть о том, что они могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки», — сказала Захарова.

Эсминец ВМС США «Росс» во время удара по Сирии 7 апреля 2017 года

Reuters

Ситуация в регионе

Несмотря на то что большая часть провинций Сирии очищена от боевиков, под контролем незаконных вооружённых формирований остаётся Идлиб на севере арабской республики. Именно там, как отмечали ранее в Минобороны, может быть проведена инсценировка химатаки, ответственность за которую могут возложить на правительственную армию САР.

«Опасность ситуации в том, что некое событие вызовет абсолютно предопределённую цепочку ответных событий. Если будет применено химическое оружие, то американцы выполнят свой ультиматум, нанеся удар по Асаду. Американцы находятся в ловушке своих собственных заявлений, в некоей колее, по которой они должны идти», — заявил RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

Также по теме «Игры Вашингтона»: могут ли предупреждения о подготовке провокаций в Сирии остановить ракетный удар США Россия запросила проведение срочных консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации в Идлибе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей...

По его оценке, заявления американских официальных лиц о возможном ответе на «правительственные химатаки» в Сирии «стимулируют боевиков на более активное сопротивление».

Сама же провокация в исполнении боевиков представляется вполне возможным сценарием. Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов убеждён, что террористы, которые хорошо спонсируются, «всё сделают по указке своих патронов».

Кроме американских действий опасность представляет использование зон деэскалации конфликта не по назначению. Туда могут переместиться боевики, которые отказались сложить оружие. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Неприемлемо, что террористы, которые там окопались, прежде всего из «Джабхат ан-Нусры»*, пытаются использовать эту зону деэскалации для подготовки атак на позиции сирийской армии и даже для попыток атаковать с помощью дронов территорию российской военной базы в Хмеймиме», — подчеркнул министр, в очередной раз напомнив о необходимости размежевания оппозиции в этом регионе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.