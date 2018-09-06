Долговая засуха: почему в украинских городах всё чаще отключают водоснабжение

Черкасская энергокомпания из-за долгов почти на двое суток прекратила подачу воды в украинский город Смела. Вода перестала поступать даже в больницы и школы. Аналогичная ситуация возникла в начале августа в Новомосковском Днепропетровской области. Накопившиеся долги привели и к тому, что в некоторых районах украинской столицы горячей воды нет с конца апреля 2018 года. Тем не менее украинские власти намерены в следующем году повысить тарифы на водоснабжение на 40%. По мнению экспертов, этот шаг только усилит кризис, поскольку население не платит из-за отсутствия средств.

Вода в кранах потребителей города Смела с населением около 70 тыс. человек, расположенного в центре Украины (Черкасская область), пропала 3 сентября. «Воду отключили даже в детских садах, школах и больницах. Несколько предпринимателей бесплатно доставляли воду в эти учреждения со своих скважин», — рассказал RT местный житель Андрей Поляков (имя и фамилия изменены по просьбе бизнесмена). По его словам, городские службы не справлялись с подвозом воды, поэтому жителям приходилось самим набирать её в фонтанах и местной речке Тясмин.

В школах отменили занятия, а врачи вынуждены были отказаться от плановых операций и отпустить больных людей домой.

Компания «Черкассыоблэнерго» приостановила подачу воды коммунальному предприятию (КП) «ВодГео» из-за долга в размере около 11 млн грн. ($387 тыс.) за поставку электроэнергии, пишет местное издание Смела.ua.

«Депутаты предлагали брать с собой шины и показать черкасской власти, что игнорировать наш город нельзя. У нас и так хватает своих проблем, не надо нам создавать дополнительные препятствия. Также смелянская власть будет обращаться с письмами и жалобами к высшему государственному руководству и во все соответствующие инстанции, чтобы городу дали воду и не шантажировали её отключением», — говорится в материале издания.

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© Andreas Arnold

Источник RT в КП «ВодГео» сообщил, что договориться о возобновлении поставок воды удалось только вечером 4 сентября. Руководство КП и «Черкассыоблэнерго» составило план погашения задолженности, после чего в городе заработали насосы подачи воды. Однако, по словам предпринимателя Андрея Полякова, некоторые микрорайоны города не получали воду вплоть до обеда 5 сентября.

«Вечером 5 сентября водоснабжение в городе было полностью восстановлено. Но гарантий, что его не отключат через месяц, нет. Если Смела не будет платить вовремя, то «Черкассыоблэнерго» снова отключит воду», — рассказал RT источник в КП «ВодГео».

Радикальные меры

Смела не единственный украинский город, в котором полностью отключили водоснабжение, рассказал RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. «В начале августа без воды остался 70-тысячный Новомосковск Днепропетровской области, и под угрозой находится большинство украинских городов, в том числе крупных. Долги населения за коммунальные услуги растут, а по требованиям МВФ копить долги на государственных предприятиях запрещено. Поэтому поставщикам услуг ничего не остаётся, как требовать возврата долгов таким радикальным способом», — пояснил собеседник RT.

По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года долги украинцев за поставку холодной воды и водоотвод достигли 2,7 млрд грн. ($95 млн), тогда как на 1 января задолженность составляла 1,7 млрд грн. ($60 млн). За этот же период задолженность за горячую воду и отопление выросла с 11,1 млрд грн. ($390 млн) до 11,4 млрд грн. ($401 млн), а за газ — с 12,1 млрд грн. ($426 млн) до 16,8 млрд грн. ($591 млн).

«Отключение воды — это только первая ласточка. В городах может пропасть отопление, горячая вода или газ, поскольку за это население тоже не платит. Сфера жилищно-коммунального хозяйства разваливается буквально на глазах», — рассказывает RT депутат от партии «Самопомощь».

Например, в Киеве с конца апреля этого года значительная часть населения осталась без горячей воды. «Нафтогаз» отказался заключать договор на продажу газа с новой структурой «Киевтеплоэнерго» до тех пор, пока предыдущий покупатель — компания «Киевэнерго» Рината Ахметова — не рассчитается с долгами.

Украинская столица должна выделить «Киевэнерго» около 730 млн грн. на погашение разницы в тарифах. Найти средства в конце августа пообещал премьер-министр Владимир Гройсман. Если правительство выделит необходимую сумму, то, по словам заместителя главы киевской администрации Петра Пантелеева, столичные власти смогут возобновить горячее водоснабжение в городе в середине сентября и начать подготовку к отопительному сезону.

В середине августа вице-премьер по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Украины Геннадий Зубко предложил более революционную идею — отказаться от централизованного горячего водоснабжения.

«Во многих городах на сегодняшний день уже практически отсутствует централизованное водоснабжение», — утверждает Зубко. По его словам, люди добровольно и активно устанавливают бойлеры. Однако опрошенные RT представители газоснабжающих предприятий назвали инициативу чиновника безумием и объяснили, что коммуникации не выдержат установки, например, 200 бойлеров в одном доме. В этом случае потребители рискуют остаться не только без горячей воды, но ещё и без электричества.

Тем не менее в следующем году власти Украины планируют очередное повышение тарифов на холодную воду. В частности, «Киевводоканал» подготовил проект о повышении расценок с 15,49 грн. ($0,5) до 22,9 грн. ($0,8) за один куб. м для жителей киевских многоэтажек.

Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве

РИА Новости

«Это безумие, поскольку у населения нет возможности платить даже по сегодняшним тарифам, и повышение платы только усугубит сложившуюся ситуацию. Что правительство планирует делать с огромными долгами, которые обязательно будут? Это в конечном счёте приведёт к развалу всей системы ЖКХ», — рассказал RT источник в партии «Батькивщина».

Украину ждёт патовая ситуация, прогнозирует в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Потребителей отключают от услуг из-за долгов, но это не работает. Людям не хватает денег на питание и оплату жилищных услуг, и в этом виновата власть, которая не может справиться с социально-экономическими трудностями», — говорит он. По словам эксперта, украинцы вынуждены будут жить без воды, тепла и электричества, поскольку долги населения растут и будут расти. «А власть сейчас рубит сук, на котором сидит, поскольку в её планы не входит пересмотр отношения к своим собственным гражданам», — подвёл итог Андрей Кошкин.