В администрации Киева рассказали о сроках возобновления подачи горячей воды

Заместитель главы киевской администрации Пётр Пантелеев заявил, что столичные власти смогут возобновить горячее водоснабжение в городе не раньше середины сентября.

Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Как указал Пантелеев, для разрешения конфликта администрации города с «Нафтогазом», из-за которого в ряде районов Киева нет горячей воды, столичные власти попросят правительство выделить для «Киевэнерго» около 730 млн гривен субвенции на погашение разницы в тарифах. В частности, речь идёт о части долга, который компания должна оплатить за газ.

Если кабмин согласится выделить деньги после заседания 29 августа, то уже 15—16 сентября Киев может подписать контракт с «Нафтогазом» и город сможет возобновить горячее водоснабжение и должным образом подготовиться к отопительному сезону.

В середине июня коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало в суд на «Нафтогаз» с целью добиться возобновления подачи газа.