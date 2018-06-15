На «Нафтогаз» подали в суд в связи с отключением газа в Киеве

Короткая ссылка
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало в суд иск к «Нафтогазу» с целью добиться возобновления подачи газа. Об этом заявили в пресс-службе киевской администрации.
На «Нафтогаз» подали в суд в связи с отключением газа в Киеве
  • © Danil Shamkin
  • globallookpress.com

«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа, вернуть людям горячую воду и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности», — заявил заместитель главы администрации Киева Пётр Пантелеев.

По его словам, на данный момент «ещё окончательно не определена сумма долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз».

«Часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», — добавил он.

Он указал на то, что «неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведёт отсутствие газоснабжения, могут превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба».

Ранее, как стало известно, мэр Киева Виталий Кличко обратится в суд, чтобы разобраться с задолженностью «Киевэнерго» перед «Нафтогазом».

По его мнению, украинская компания шантажирует киевлян и отказывается включать газ.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить