Путин выразил признательность военнослужащим Китая и Монголии на учениях «Восток-2018»

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Президент России Владимир Путин выразил признательность китайским и монгольским военным на учениях «Восток-2018» на Дальнем Востоке.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер отметил, что представители армии трёх стран совместными усилиями обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

«Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на забайкальский полигон «Цугол», где пройдёт основной этап военных манёвров «Восток-2018».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

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