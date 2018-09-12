Эксперт оценил военные учения «Восток-2018»
- © Минобороны РФ
«Подобного рода масштаб учений в этом регионе мы наблюдаем впервые. Впервые так активно мы взаимодействуем с нашими коллегами из Китая и Монголии», — заявил Кошкин.
По его словам, участники манёвров получат огромный опыт.
Как считает эксперт, учения покажут возможности России и её силу по всему периметру границы.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».