«Запад объявил кибервойну»: почему глава разведки США обвинил Россию в продвижении интересов с помощью хакеров

Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют угрозу для США из-за их возможностей в киберпространстве. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. По его мнению, якобы с помощью хакерских атак эти государства «продвигают свои национальные интересы». В МИД России неоднократно опровергали заявления о причастности Москвы к кибератакам и попыткам вмешательства в предвыборные кампании других государств, подчёркивая безосновательность выдвигаемых против России обвинений. Президент РФ Владимир Путин назвал мракобесием заявления Вашингтона о «вмешательстве» России в дела США. Эксперты отмечают, что, говоря об угрозах со стороны других стран, разведка Соединённых Штатов пытается легализовать свои действия в киберпространстве, фактически «объявляя гибридную войну».

Россия, Иран, Китай и КНДР представляют угрозу для США из-за своих возможностей в киберпространстве. Об этом заявил глава национальной разведки Соединённых Штатов Дэниэл Коутс.

«У стран, на которые мы обращаем особое внимание с точки зрения представляемой ими угрозы, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, есть продвинутые или быстро совершенствующиеся возможности в киберпостранстве», — сказал он.

Коутс считает, что перечисленные страны якобы «продвигают свои национальные интересы» с помощью операций в киберпространстве, так как это «дешёвый инструмент государственной политики».

Ранее в феврале 2018 года Коутс называл Россию одной из главных киберугроз. Позже, в августе, он обвинил Москву в попытках «вмешаться» в предстоящие в ноябре выборы в конгресс США.

«Мы продолжаем видеть широкомасштабную российскую кампанию, целью которой является попытка ослабить и разделить Соединённые Штаты», — заявил он.

4 октября Вашингтон обвинил семерых россиян в якобы кибератаках на ряд ведомств по приказу ГРУ.

«Они обвиняются в сговоре с целью взлома личных данных в организациях в Соединённых Штатах, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать её в интересах Российской Федерации», — заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.

В России обвинения в кибератаках отрицают, отмечая отсутствие доказательств. Так, 10 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, заявила о безосновательности выдвинутых против России обвинений и назвала их пропагандой.

«Идут заявления без основания, они основаны только на одном — желании заниматься пропагандой, используя для этого самые банальные поводы, самые простые для объяснения в основном для молодежи тезисы, в частности, речь идет об антироссийской кампании», — сказала она.

Президент России Владимир Путин 3 октября отмечал, что надеется на то, чтобы мракобесие, связанное с мнимым российским вмешательством в предвыборную кампанию в США, закончилось.

Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановилось равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов. И чтобы внутриполитические дрязги в самих США не отравляли российско-американские отношения и не влияли негативным образом на ситуацию в мире», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Хакеры — это такая страшилка»

Угрозу кибератак Соединённые Штаты используют как «страшилку», считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. В беседе с RT он отметил, что таким образом Вашингтон оправдывает вводимые против других стран ограничения, будь то санкции или торговые пошлины.

«Хакеры — это такая страшилка, которой проще всего пугать местное американское население, потому что хакеры как птичий грипп: могут забраться в любой дом и никто от них не защитит. Угроза, которая угрожает лично каждому гражданину США… Чтобы убедить американцев, что очень жёсткие, неоправданно жёсткие меры, предпринимаемые американцами в отношении Китая в рамках этой торговой войны оправданы, формируется новый образ врага — это Китай», — сказал он.

Манойло напомнил, что до воссоединения Крыма и России в марте 2014 года, в американских СМИ фигурировали «китайские хакеры», однако затем они были заменены на «российских».

«Если полистать подборки публикаций The Washington Post, The New York Times и так далее, то там угроза страшная со стороны китайских хакеров. В 2014 году Крым входит в состав РФ, это страшно Западу не нравится и хакеры неожиданно меняют свою национальность. Они превращаются из китайских в российских. А про китайских хакеров забывают надолго. После этого происходят выборы, побеждает Трамп и в его приходе снова обвиняют российских хакеров», — отметил он.

Говоря о имеющихся у иностранных государств возможностей влиять на внутренние американские процессы, руководство страны пытается остановить падение роли Вашингтона на мировой арене, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«США постепенно теряют позиции мирового лидера, как в экономической, так и в военной, и в политической сфере. И потеря позиций компенсируется усилением агрессии и стремление мобилизовать ресурсы на борьбу с Россией и Китаем», — сказал он в беседе с RT.

«Зелёный свет со стороны руководства США»

Отметим, в июне, по данным The New York Times американское киберкомандование было переведено в боевой статус. Издание отмечает, что данный шаг позволит хакерам США атаковать компьютерные сети с целью «вывести из строя кибероружие до того, как оно будет применено».

В том же месяце в структуре американской разведки была выделена специальная группа, которая занимается противодействием «российским киберугрозам».

«Эта инициатива отвечает тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем», — заявил генерал-лейтенант Пол Накасоне, возглавляющий Агентство национальной безопасности и Киберкомандование ВС США.

А в сентябре президент США Дональд Трамп подписал обновлённую стратегию кибербезопасности. В ней заявлялось о деятельности России, Китая, Ирана и КНДР по вмешательству во внутренние процессы Соединённых Штатов. В этой связи подразделениям по обеспечению безопасности в киберпространстве было предоставлено право проводить наступательные операции.

Согласно опросу, проведённому в октябре изданием Military Times, кибертерроризм, по мнению американских военных, является самой большой угрозой для страны. Так ответили подавляющее большинство военнослужащих — 89%. По мнению журналистов, военных беспокоит неподготовленность США к вызовам в цифровом пространстве. При этом треть опрошенных не одобряет политику властей по обеспечению безопасности в этой сфере.

Кроме того, согласно результатам опроса, 46% военных США ожидают начала новой войны в течение следующего года. В прошлом году этот показатель был равен всего 5%. Издание отмечает, что резкий рост этих настроений связан с мировой нестабильностью в целом и противостоянием с Россией и Китаем в частности.

Владимир Шаповалов убеждён, что обвинения в угрозах со стороны иностранных государствах могут быть использованы и в качестве оправдания собственных кибератак. Эксперт считает, что речь идёт о фактически объявленной России войне в цифровом пространстве.

«Нужно иметь в виду, что американцы всегда проводили кибератаки и сейчас происходит их легализация. По сути, США и ряд их европейских союзников, в том числе Великобритания и некоторые другие страны, объявили кибервойну России в одностороннем порядке.

Это означает, что на все действия, которые будут совершены в последующем, они получили зелёный свет со стороны политического руководства США, Великобритании и других стран. Фактически идёт речь о гибридной войне», — резюмировал эксперт.