В Минобороны Нидерландов рассказали о «кибервойне» с Россией
- © pixabay.com
«Да, это тот случай», — сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли охарактеризовать нынешнюю ситуацию между Нидерландами и Россией как «кибервойну».
По её словам, люди «разными способами пытаются повлиять» на демократию Нидерландов.
«Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры», — цитирует Sputnik министра.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.
Впоследствии власти страны вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту.
Подробнее — в материале RT.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.