В Минобороны Нидерландов рассказали о «кибервойне» с Россией

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.

«Да, это тот случай», — сказала Бейлевелд, отвечая на вопрос, можно ли охарактеризовать нынешнюю ситуацию между Нидерландами и Россией как «кибервойну».

По её словам, люди «разными способами пытаются повлиять» на демократию Нидерландов.

«Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры», — цитирует Sputnik министра.

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

Впоследствии власти страны вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту.

Подробнее — в материале RT.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.