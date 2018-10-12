В МИД ответили на обвинения в адрес России в «причастности» к атаке на ОЗХО

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В Министерстве иностранных дел России ответили на обвинения стран Запада в якобы причастности Москвы к совершению атаки на компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В МИД ответили на обвинения в адрес России в «причастности» к атаке на ОЗХО
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД отметили, что авторы провокации могли устроить «очередной антироссийский вброс» в преддверии проходящей в Гааге 9—12 октября сессии Исполнительного совета ОЗХО.

«На ней США и Великобритания усиленно продавливают решение о наделении этой организации функцией по установлению виновных в применении химического оружия, что абсолютно нелегитимно, поскольку такими полномочиями обладает исключительно Совет Безопасности ООН», — уточняется в тексте. 

В министерстве добавили, что российская сторона не поддерживает данную инициативу, так как в случае реализации она может превратить ОЗХО в некий «карающий» орган.

«Россия всегда стояла и будет стоять на страже Конвенции по запрещению химического оружия. Призываем не допустить использования складывающейся ситуации в геополитических играх», — заключили в МИД. 

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян. 

Впоследствии власти страны вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту. 

Подробнее — в материале RT.

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