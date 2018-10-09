«Подробностей не будет»: Британия списала на «свободу дискуссии» публикации о готовящихся кибератаках на Москву

Лондон не стал разъяснять сообщения британских СМИ о готовящихся кибератаках против России. Об этом заявили в посольстве РФ, комментируя полученный от МИД Британии ответ на запрос российской стороны. В дипмиссии отметили, что Форин Офис считает подобные публикации «проявлением свободы общественной дискуссии». При этом в ответном сообщении британского ведомства подчёркивалось, что у Лондона есть наступательный киберпотенциал. Ранее издание The Sunday Times выпустило статью, в которой говорилось, что военнослужащих Великобритании готовят к проведению кибератаки на Москву. Материал был опубликован на фоне очередных обвинений в адрес «русских хакеров» со стороны западных стран. В МИД РФ считают, что развёрнутая кампания призвана отвлечь внимание от усилий США и союзников по наращиванию киберпотенциала.

МИД Британии отказался разъяснять информацию о кибератаках против России, которая была опубликована в британских СМИ. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.

«Сегодня нами получен ответ МИД Великобритании, из которого следует, что, как и прежде, никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений нам предоставлено не будет», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

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7 октября газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала материал, в котором говорилось, что британских военных готовят к проведению «массивной кибератаки для отключения электричества в Москве».

При этом отмечается, что Москва якобы может «захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии», «вторгнуться в Ливию», «спровоцировать новый миграционный кризис в Европе» и использовать «нерегулярный военный контингент» для нападения на военнослужащих Великобритании.

По словам пресс-секретаря посольства, в британском МИД отметили, что публикации в средствах массовой информации «следует рассматривать в качестве проявления свободы общественной дискуссии», в которую власти страны не вмешиваются.

«Что касается якобы имеющихся планов нанесения киберударов по России, то внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала, но указало, что он будет задействоваться в строгом соответствии с международным правом», — подчеркнули дипломаты.

В дипмиссии добавили, что британская сторона «дистанцируется от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них «анонимных источников». В посольстве призвали Лондон действовать в соответствии с международным правом и не нарушать запрет на угрозу силой или её применение.

«Ответ Форин Офис с новой силой ставит вопрос о том, как следует рассматривать «утечки» в британских СМИ, сопровождающиеся ссылками на анонимные официальные лица. Если пресса искажает их слова или они вовсе не были произнесены, то правительство должно как-то на это реагировать, посылая собственной публике и зарубежным странам сигнал о том, что речь идёт о фальшивых новостях. В противном случае СМИ могут изрядно подпортить репутацию Великобритании в глазах многих государств, что сейчас и происходит», — заключили в посольстве.

Лондон пока только формирует предпосылки для какого-то глобального шага, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Британии необходимо всё продумать на несколько шагов вперёд. Очевидно, что антироссийская политика идёт по нарастающей, начиная с пресловутого дела Скрипаля и заканчивая событиями в Нидерландах... Это делается для того, чтобы легитимизировать, узаконить новую холодную войну против России, по сути, инициировать её», — отметил он.

По его словам, такие действия должны быть синхронизированы с другими странами Запада, поэтому Великобритания не делает конкретных заявлений в ответ на запросы России.

«Тот факт, что Великобритания ни о чём официально не заявляет и не опровергает, говорит о том, что они должны продумывать каждый свой шаг, чтобы демонстративно не сесть в лужу. Они должны скоординироваться с союзниками по антироссийской коалиции. Если бы они действовали в одиночку, то уже давно анонсировали бы свои планы», — добавил Блохин.

«Очередной виток нападок»

Публикации в британских СМИ последовали за обвинениями России в кибератаках со стороны властей западных стран. 4 октября правительство Великобритании заявило, что Главное разведывательное управление якобы замешано в атаках на Демократическую партию США, британскую телевизионную сеть и WADA.

Кроме того, в Нидерландах заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, которые якобы прибыли в штаб-квартиру организации «с разведывательной миссией».

В тот же день Минюст США в ходе пресс-конференции предъявил обвинения в кибератаках семерым «сотрудникам ГРУ». В ведомстве считают, что они взламывали лабораторию в Швейцарии, где проводили анализ вещества, которым могли быть отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Также они якобы причастны к атакам на WADA, FIFA и ядерную компанию Westinghouse.

К своим союзникам присоединилась Канада, которая также считает, что российская разведка стоит за кибератакой на WADA. Обвинения поддержали Франция и Германия. В свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал начать хакерские атаки на Россию в ответ на «агрессию Москвы в киберпространстве». По его словам, «всем известно», что хакерская группа Fancy Bears «тесно связана с российской военной разведкой».

«Эта (антироссийская. — RT) политика формируется ещё и для того, чтобы страны Запада, а именно США, развязали себе руки и могли выйти из каких-либо договоров, например РСМД, обосновать усиление конфронтации с Россией, — считает Блохин. — Здесь Великобритания с другими странами, с теми же Нидерландами, по сути, прощупывают почву, формируют общественное мнение в странах Запада. Планы об ответных действиях в Великобритании, конечно, есть».

В ответ в МИД России заявили, что усматривают в обвинениях в адрес Москвы стремление Запада протолкнуть инициативу по созданию атрибутивного механизма в рамках технического секретариата ОЗХО — в этом случае организация получит право проводить самостоятельные расследования и определять виновных.

В ведомстве подчеркнули, что у всех высланных россиян были дипломатические паспорта, а изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.

«О том, что действия нидерландской стороны были продиктованы исключительно интересами дальнейшей раскрутки очередного витка нападок на Россию, свидетельствует то, что эта медийная акция была скоординирована союзниками: с голословными обвинениями в кибератаках одновременно в наш адрес выступили в Лондоне и Вашингтоне. К этому добавилась выдумка о попытках хакерской атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA, хотя официальные лица этой организации заявили, что ничего подобного не было», — заявили в министерстве.

В МИД считают, что кампания по демонизации России и обвинения в кибератаках призваны отвлечь внимание от усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов и подготовке к кибероперациям.

8 октября в МИД РФ была вызвана посол Нидерландов Рене Джонс-Бос, которой вручили ответную ноту протеста в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках.

«В ней подчёркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.