«Кризис адекватности»: в России отреагировали на сообщения о возможной «кибератаке» Великобритании

В посольстве России в Великобритании требуют от Лондона разъяснений в связи с сообщениями СМИ о якобы планируемой «массивной кибератаке» против Москвы. Как пишет The Sunday Times со ссылкой на анонимные «источники» во власти, так королевство якобы намерено бороться с российской «агрессией». В Госдуме заявили, что эта публикация говорит о «кризисе адекватности» в Британии. Как подчеркнули в Совфеде, подобные методы «недостойны цивилизованного государства». Ранее с предложением «напасть» на Россию выступил глава комитета по обороне парламента Дании Насер Хадер. Аналитики убеждены, что такая риторика в очередной раз доказывает: на Западе ведут против РФ масштабную информационную кампанию. Политологи отмечают, что Дания и Великобритания стремятся показать свою лояльность политике США.

Власти Великобритании должны дать разъяснение по поводу сообщений СМИ о якобы планируемой Лондоном кибератаке против Москвы. Об этом заявил представитель посольства России в Соединённом Королевстве.

«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве​​​», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он подчеркнул, что «отсутствие внятной реакции может служить основанием для достоверности» приведённых в статье сведений.

В воскресенье, 7 октября, издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники опубликовало материал о подготовке военнослужащих Великобритании к проведению «массивной кибератаки для отключения электричества в Москве».

Отмечается, что подобное развитие событий возможно, если Россия тем или иным образом продемонстрирует «агрессию».

При этом в материале говорится, что Москва якобы может «захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии», для того чтобы испытать приверженность НАТО соблюдению собственного устава, согласно ст. 5 которого нападение на одну из стран блока означает атаку на весь альянс.

Также в публикации идёт речь о потенциальном «вторжении в Ливию» и «провоцировании нового миграционного кризиса в Европе», а также «использовании нерегулярного военного контингента» для нападения на британских военнослужащих.

По словам автора, наращивание Лондоном кибервозможностей связано с недостатком обычных оборонных ресурсов.

При этом некоторые читатели были возмущены темой заметки. Так, по мнению пользователя под ником Peter hyland, все обвинения в адрес России смехотворны. В свою очередь, пользователь Freddyh заявил, что подобные статьи воспринимаются «как сюжет второсортного политического триллера».



«Это полезная уловка для правительств, чтобы отвлечь граждан внешними угрозами», — написал DuffHaris.

«Приёмы, недостойные цивилизованного государства»

В Москве сообщение британского издания назвали «фантасмагорией» в духе худших шпионских романов. По мнению члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича, с подобными идеями не сравнятся и сюжеты романов о Джеймсе Бонде британского писателя Яна Флеминга.

При этом он отметил, что The Sunday Times имеет в Великобритании статус уважаемого воскресного издания.

«Значит, источники среди высокопоставленных сотрудников сил безопасности, на которые ссылается газета, реально существуют», — цитирует Клинцевича РИА Новости.

Как полагает сенатор, этот материал можно считать либо очередной порцией фейковых новостей «с целью демонизации России», либо подтверждением того, что Лондон действительно изучает возможность подобного нападения. Он также не исключил, что в Соединённом Королевстве таким образом решили напомнить «о своём былом величии».

«В любом случае все эти приёмы и методы недостойны цивилизованного государства», — заключил Клинцевич.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что рассуждения об атаках и причинении ущерба другим государствам являются «неумным, бесперспективным и саморазрушительным путём».

«Вопрос к Великобритании: кто у них сошёл с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно: имеет место кризис адекватности и тех, и других», — подчеркнула она.

Лучшая оборона — нападение

Кроме того, новый председатель парламентского комитета Дании по обороне Насер Хадер заявил, что Копенгаген в киберпространстве должен перейти от обороны к нападению и выступить против своих оппонентов, в частности России. По его словам, в королевстве «знают тех, кто предпринимает попытки взлома датской инфраструктуры», и необходимо атаковать первыми.

«Вот есть, например, группировка Fancy Bears. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу», — заявил Хадер.

При этом он сослался на выводы американских спецслужб, которые якобы определили, что за Fancy Bears скрываются представители «российской военной разведки ГРУ».

«Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Что ж, значит, нам придётся взломать эту частную группу. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Мне кажется, это важно. Надо показать... что есть «красные линии», которые нельзя переступать», — сказал политик.

Помимо россиян Дании, по мнению парламентария, «угрожают» хакеры из Китая, Северной Кореи и Ирана. «Есть масса организаций, связанных с рядом правительств, и все они пытаются подорвать нашу демократию, наше общество и работу наших учреждений, совершают преступления против наших предприятий», — заявил глава оборонного комитета парламента королевства.

В связи с этим, как считает Хадер, Копенгагену ничего не остаётся, кроме как при помощи спецслужб разработать «ответные» атаки.

«Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в наступление, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты, решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму», — подчеркнул датский чиновник.

Заявление датского политика о необходимости проведения хакерских атак настораживает, отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта. По его мнению, это часть «информационного наступления» на Россию.

«За этим явно стоит скоординированная деятельность западных СМИ, политиков, и это действительно гибридная война. Что тут можно сказать? Какая-то степень безумия, конечно, наблюдается, потому что за всеми этими обвинениями мы не видим реальных доказательств. То есть доказательства уже не нужны, потому что западное общественное мнение для себя сформировало позицию, что Россия — некое мировое зло», — сказал Почта.

По его мнению, Запад во главе с США не может принять появление в мире нескольких центров силы, в числе которых Россия. Как отметил аналитик, это воспринимается как «страшное нападение» на западный образ жизни и западную цивилизацию, с которым необходимо бороться любыми средствами.

«На самом деле на Западе был создан интернет, систематически развивалась всякая радиотехническая разведка. В ряде стран давно существуют подразделения, предназначенные для войны в киберпространстве. При этом есть точка зрения, что уже нельзя говорить о военно-промышленном комплексе, потому что возник военно-системный комплекс. То есть к обычному ВПК добавились все эти сетевые структуры, предназначенные для ведения войны. И они, видимо, разминают мышцы, хотят получить больше средств по сравнению с тем, что раньше получали. И для этого надо привлечь внимание к себе, объявить о «страшной угрозе», которую представляет Россия», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал слова Хадера «возмутительными». По мнению сенатора, подобная риторика показывает, что во «внутренней жизни» Европы сейчас непростой период.

«Дания всегда была враждебно настроена по отношению к России и постоянно демонстрирует эту враждебность. Достаточно вспомнить последнюю ситуацию с «Северным потоком — 2», а также поддержку санкций в связи с инцидентом со Скрипалями. Они идут в фарватере американской политики. Такое у них понимание солидарных отношений внутри европейско-американских структур. Они стараются проявить себя очень лояльными по отношению к политике США», — пояснил сенатор в беседе с RT.

«Демонстрация преданности»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что сообщения о кибератаках, которые якобы проводит Россия, не имеют под собой никаких оснований, поскольку все обвинения предъявляются без доказательств.

«(Это. — RT) ещё раз подчёркивает политический заказ при режиссёре в лице США, которые данные сообщения используют как повод для очередных санкций, кроме того, чтобы провести и оправдать свои кибератаки в отношении нашего государства. Мне очень жаль, что глава парламентского комитета по обороне Дании делает такие высказывания. Он, наверное, не понимает главную задачу парламентаризма.

Главная задача парламентария любой страны — это обеспечение мира и стабильности и выстраивание конструктивных межгосударственных отношений», — сказал депутат.

По его мнению, датский парламентарий Насер Хадер выстраивает деструктивные отношения, чтобы продемонстрировать Вашингтону лояльность Копенгагена.

«Дания пытается увязать свою политику с США, показать свою преданность, занять место в их общем строю. Это не чуждо и другим государствам. Думаю, с этим всё и связано», — заключил Швыткин в разговоре с RT.

Между тем политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что сообщения о «некой русской угрозе» не имеют большой силы, но необходимы «для демонстрации защиты» суверенитета западных государств.

«Все должны объединиться, чтобы поодиночке не пропасть в пасти «русского левиафана». То есть русская угроза сейчас и в течение ещё длительного времени, думаю, будет основным объединяющим фактором для западных государств, учитывая евроскептические тенденции в ЕС», — отметил Бышок в разговоре с RT.