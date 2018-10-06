Times: «российские интернет-тролли» дезинформируют британских подростков

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Газета The Times утверждает, что якобы «российские интернет-тролли» ведут в соцсетях кампанию по дезинформации и пропаганде среди британских подростков.

«Британские подростки стали целью Кремля, который ведёт тайную кампанию, задача которой — посеять раздор среди молодых жителей западных стран», — говорится в издании.

Как сообщает The Times, пропагандистская работа среди британской молодежи ведётся с помощью канала в YouTube и сообщений в соцсетях, которые оставляют «российские интернет-тролли», выдавая себя за фанатов книг о Гарри Поттере.

Ранее в посольстве России в Лондоне потребовали от МИД Великобритании фактов о якобы причастности Москвы к совершению кибератак против страны.

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