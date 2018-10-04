Великобритания обвинила Россию в кибератаках на WADA
- ©pixabay.com
В Великобритании считают, что Главное разведывательное управление (ГРУ) замешано в четырёх кибератаках, в том числе на Демократическую партию США, британскую телевизионную сеть и WADA.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант осудил действия ГРУ, а также обратился к странам-союзникам.
«Действия ГРУ являются безрассудными и беспорядочными. Наше послание ясно: вместе с союзниками мы будем разоблачать и реагировать на попытки ГРУ подорвать стабильность», — приводит слова Ханта BBC.
Он также выразил уверенность в том, что взлом системы WADA в августе 2017 года полностью на совести российских спецслужб.
Ранее британский журналист Ник Батлер рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).