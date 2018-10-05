Посольство России потребовало от МИД Британии фактов о «кибератаках» против Лондона

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В посольстве России в Лондоне потребовали от МИД Великобритании фактов о якобы причастности Москвы к совершению кибератак против страны.
Посольство России потребовало от МИД Британии фактов о «кибератаках» против Лондона
  • © Lisa Forster
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы. Напомнили, в частности, что многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются», — сказал он.

Дипломат также отметил, что постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон говорил о якобы предпринимавшихся «попытках ГРУ поставить под угрозу компьютерную систему» в том числе британского внешнеполитического ведомства.

4 октября Великобритания обвинила Россию в кибератаках, в частности, на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года.

Впоследствии Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, которые, предположительно, намеревались получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Франция, Канада и Германия поддержали указанные обвинения. 

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