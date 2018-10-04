В МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО

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RT
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обвинения Нидерландов в адрес Москвы в попытке якобы совершить кибератаку на ОЗХО.
В МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО
  • © Global Look Press

«Западная шпиономания набирает обороты», — цитирует РИА Новости ведомство.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов заявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО» со стороны россиян. Отмечается, что подозреваемые будут высланы из страны.

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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