В МИД назвали шпиономанией заявления Нидерландов о попытке взлома ОЗХО
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«Западная шпиономания набирает обороты», — цитирует РИА Новости ведомство.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов заявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО» со стороны россиян. Отмечается, что подозреваемые будут высланы из страны.
В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что подозреваемые в кибератаке якобы хотели получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.