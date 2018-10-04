Нидерланды высылают четверых россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО

Власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, подозреваемые будут высланы из страны.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на конференцию, в ходе которой голландские официальные лица представили паспорта четырёх человек, якобы прибывших в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия с «разведывательной миссией».

Телеканал отмечает, что в ходе конференции были продемонстрированы изображения, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием, с помощью которых, предположительно, был произведён «взлом сети».

Как сообщает РИА Новости, в постпредстве России при ОЗХО не комментируют заявления властей Нидерландов.

В российском посольстве в Нидерландах также оставили заявление голландской стороны без комментариев, отмечает Интерфакс.