Нидерланды высылают четверых россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
- РИА Новости
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на конференцию, в ходе которой голландские официальные лица представили паспорта четырёх человек, якобы прибывших в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия с «разведывательной миссией».
Телеканал отмечает, что в ходе конференции были продемонстрированы изображения, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием, с помощью которых, предположительно, был произведён «взлом сети».
Как сообщает РИА Новости, в постпредстве России при ОЗХО не комментируют заявления властей Нидерландов.
В российском посольстве в Нидерландах также оставили заявление голландской стороны без комментариев, отмечает Интерфакс.