Нидерланды высылают четверых россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО

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Власти Нидерландов заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, подозреваемые будут высланы из страны.
Нидерланды высылают четверых россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на конференцию, в ходе которой голландские официальные лица представили паспорта четырёх человек, якобы прибывших в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия с «разведывательной миссией».

Телеканал отмечает, что в ходе конференции были продемонстрированы изображения, на которых виден автомобиль с антенной и оборудованием, с помощью которых, предположительно, был произведён «взлом сети».

Как сообщает РИА Новости, в постпредстве России при ОЗХО не комментируют заявления властей Нидерландов.

В российском посольстве в Нидерландах также оставили заявление голландской стороны без комментариев, отмечает Интерфакс.

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