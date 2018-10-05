СБУ вслед за Нидерландами и Британией обвинила Россию в кибератаках

Короткая ссылка
В Службе безопасности Украины заявили, что с начала 2018 года по «заданию спецслужб России» на украинские объекты инфраструктуры было совершено 35 хакерских атак.
СБУ вслед за Нидерландами и Британией обвинила Россию в кибератаках
  • @servicessu
  • Twitter

«Для выполнения задач российских спецслужб злоумышленники совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство обнаружило пять хакерских группировок и идентифицировала девять человек, задействованных в хакерских атаках.

В СБУ также подчеркнули, что выдвинутые Нидерландами и Британией обвинения в адрес России в организации кибератак являются «подтверждением деструктивной деятельности Москвы» не только на Украине, но и распространения деятельности Кремля на другие государства.

В ведомстве добавили, что такое «деструктивное поведение» недопустимо для постоянного члена Совета Безопасности ООН.

4 октября британские власти обвинили Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.

Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.

В МИД Украины предложили исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить