СБУ вслед за Нидерландами и Британией обвинила Россию в кибератаках

В Службе безопасности Украины заявили, что с начала 2018 года по «заданию спецслужб России» на украинские объекты инфраструктуры было совершено 35 хакерских атак.

«Для выполнения задач российских спецслужб злоумышленники совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ведомство обнаружило пять хакерских группировок и идентифицировала девять человек, задействованных в хакерских атаках.

В СБУ также подчеркнули, что выдвинутые Нидерландами и Британией обвинения в адрес России в организации кибератак являются «подтверждением деструктивной деятельности Москвы» не только на Украине, но и распространения деятельности Кремля на другие государства.

В ведомстве добавили, что такое «деструктивное поведение» недопустимо для постоянного члена Совета Безопасности ООН.

4 октября британские власти обвинили Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.

Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.

В МИД Украины предложили исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки».