СБУ вслед за Нидерландами и Британией обвинила Россию в кибератаках
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«Для выполнения задач российских спецслужб злоумышленники совершили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в области энергетики, транспорта, связи, банковской сферы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, ведомство обнаружило пять хакерских группировок и идентифицировала девять человек, задействованных в хакерских атаках.
В СБУ также подчеркнули, что выдвинутые Нидерландами и Британией обвинения в адрес России в организации кибератак являются «подтверждением деструктивной деятельности Москвы» не только на Украине, но и распространения деятельности Кремля на другие государства.
В ведомстве добавили, что такое «деструктивное поведение» недопустимо для постоянного члена Совета Безопасности ООН.
4 октября британские власти обвинили Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.
Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.
В МИД Украины предложили исключить Россию из СБ ООН за «кибератаки».